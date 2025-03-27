Завод в Заволжье запустил новое производство механических коробок передач

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Запуск серийного производства новых коробок передач стартовал на Заволжском моторном заводе в Нижегородской области. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.
Согласно информации, новые коробки переключения передач будут изготавливать для автомобилей УАЗ Профи и пикапов Sollers.
Отмечается, что обновленные трансмиссии должны положительно сказаться на производительности и надежности этих машин.
Шестиступенчатые механические коробки передач, устанавливаемые на модели с бензиновыми и дизельными двигателями, обеспечат более плавное переключение и улучшат экономичность. Это особенно важно для коммерческих автомобилей, где эффективность работы и надежность играют ключевую роль.
Обновление трансмиссий стало шагом к модернизации модельного ряда и повышению конкурентоспособности на рынке. Поддержка Фонда развития промышленности нижегородского ЗМЗ также говорит о том, что в стране продолжают инвестировать в развитие отечественного производства.
Ранее сообщалось, что почти на 4% выросло промышленное производство в Нижегородской области в 2024 году.
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