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Экономика

Завод в Заволжье запустил новое производство механических коробок передач

02 апреля 2025 20:44  [72] Экономика

Фото: пресс-служба ЗМЗ

Запуск серийного производства новых коробок передач стартовал на Заволжском моторном заводе в Нижегородской области. Об этом сообщила пресс-служба предприятия. 

Согласно информации, новые коробки переключения передач будут изготавливать для автомобилей УАЗ Профи и пикапов Sollers.

Отмечается, что обновленные трансмиссии должны положительно сказаться на производительности и надежности этих машин. 

Шестиступенчатые механические коробки передач, устанавливаемые на модели с бензиновыми и дизельными двигателями, обеспечат более плавное переключение и улучшат экономичность. Это особенно важно для коммерческих автомобилей, где эффективность работы и надежность играют ключевую роль.

Обновление трансмиссий стало шагом к модернизации модельного ряда и повышению конкурентоспособности на рынке. Поддержка Фонда развития промышленности нижегородского ЗМЗ также говорит о том, что в стране продолжают инвестировать в развитие отечественного производства.

Ранее сообщалось, что почти на 4% выросло промышленное производство в Нижегородской области в 2024 году.

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Теги:
Автопром Заволжье
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