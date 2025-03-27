Где в Нижнем Новгороде запрещены электросамокаты
Проект канатки через Оку в Нижнем прошел госэкспертизу
Когда в Нижнем Новгороде отключат отопление
По каким схемам мошенники разводят нижегородцев на деньги
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
02 апреля 2025 19:22  [62] Около 30 млн рублей направят на ремонт двух дорог в Автозапводском районе
02 апреля 2025 19:00  [87] Дети мигрантов смогут сдать экзамен по русскому в 9 школах Нижнего Новгорода
02 апреля 2025 18:27  [107] 1613 бойцов СВО заявились на участие в программе "Герои. Нижегородская область"
02 апреля 2025 17:59  [157] Канадцы Фейнстра пожаловались на грубость в российском аэропорту
02 апреля 2025 17:13  [350] Четыре нижегородских детсада закрыты на карантин по ОРВИ
02 апреля 2025 16:50  [146] Рестораны Нижнего Новгорода откроют летние веранды в середине апреля
02 апреля 2025 16:44  [155] Новый жилой квартал построят в Канавине
02 апреля 2025 16:02  [153] Названы популярные даты свадеб в Нижегородской области
02 апреля 2025 15:46  [135] Генпрокуратура РФ предложила ужесточить контроль за деятельностью риелторов
02 апреля 2025 15:34  [171] Освещение обновят на Ярмарочном проезде в Нижнем Новгороде
Общество

1613 бойцов СВО заявились на участие в программе "Герои. Нижегородская область"

02 апреля 2025 18:27  [107] Общество
1613 бойцов СВО заявились на участие в программе Герои. Нижегородская область

Фото: телеграм-канал Глеба Никитина

В Нижегородской области подвели итоги регистрации на программу "Герои. Нижегородская область", которая направлена на интеграцию участников и ветеранов специальной военной операции в систему государственного управления. Как сообщил губернатор Глеб Никитин ректору РАНХиГС Алексею Комиссарову, всего поступило 1 613 заявок.

Программа реализуется правительством региона совместно с Нижегородским институтом управления РАНХиГС и Корпоративным университетом правительства Нижегородской области. Она стала региональным продолжением федеральной инициативы "Время героев", запущенной Президентской академией.

"Это важнейшее направление – привлечение в сферу управления активных, пассионарных людей, которые в своё время выбрали своей миссией служение стране на СВО", – подчеркнул Глеб Никитин.

По словам заместителя губернатора Андрея Гнеушева, регистрация завершилась 31 марта. Кол-центр программы за это время обработал около 3 500 звонков. Из всех подавших заявки 60% — это участники, которые в настоящее время находятся в зоне СВО. Именно из них будет сформирован резерв программы. Остальные 40% — ветераны, завершившие службу. Из этой группы выберут финалистов, которые начнут обучение.

56% зарегистрировавшихся имеют высшее образование, ещё 27% — среднее профессиональное. Также участие в программе приняли 14 женщин: шесть из них — ветераны боевых действий, остальные восемь продолжают службу.

Следующий этап – дистанционное тестирование, которое пройдёт с 3 по 6 апреля 2025 года на платформе АНО "Россия – страна возможностей". После оценки анкет и результатов тестирования участников пригласят на собеседования. Окончательные итоги отбора обсудят в мае на заседании общественного совета программы "Герои. Нижегородская область".

Отличительной чертой программы стал семейный образовательный трек. Он включает профориентационные мероприятия и консультации для детей, мастер-классы по семейной психологии, а также культурные и спортивные активности. К участию в семейном треке смогут присоединиться не только финалисты, но и другие зарегистрировавшиеся, не прошедшие в основной состав.

Кроме того, все участники отбора получат возможность пройти обучение на других курсах Корпоративного университета правительства Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что ректор РАНХиГС Комиссаров представил нового директора нижегородского филиала академии.

 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
"Герои. Нижегородская область" Военные СВО
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Искусство и экология: в Нижнем Новгороде открылась выставка Красная Книга
27 марта 2025 17:21Искусство и экология: в Нижнем Новгороде открылась выставка "Красная Книга"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph