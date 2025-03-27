1613 бойцов СВО заявились на участие в программе "Герои. Нижегородская область" Общество

Фото: телеграм-канал Глеба Никитина

В Нижегородской области подвели итоги регистрации на программу "Герои. Нижегородская область", которая направлена на интеграцию участников и ветеранов специальной военной операции в систему государственного управления. Как сообщил губернатор Глеб Никитин ректору РАНХиГС Алексею Комиссарову, всего поступило 1 613 заявок.

Программа реализуется правительством региона совместно с Нижегородским институтом управления РАНХиГС и Корпоративным университетом правительства Нижегородской области. Она стала региональным продолжением федеральной инициативы "Время героев", запущенной Президентской академией.

"Это важнейшее направление – привлечение в сферу управления активных, пассионарных людей, которые в своё время выбрали своей миссией служение стране на СВО", – подчеркнул Глеб Никитин.

По словам заместителя губернатора Андрея Гнеушева, регистрация завершилась 31 марта. Кол-центр программы за это время обработал около 3 500 звонков. Из всех подавших заявки 60% — это участники, которые в настоящее время находятся в зоне СВО. Именно из них будет сформирован резерв программы. Остальные 40% — ветераны, завершившие службу. Из этой группы выберут финалистов, которые начнут обучение.

56% зарегистрировавшихся имеют высшее образование, ещё 27% — среднее профессиональное. Также участие в программе приняли 14 женщин: шесть из них — ветераны боевых действий, остальные восемь продолжают службу.

Следующий этап – дистанционное тестирование, которое пройдёт с 3 по 6 апреля 2025 года на платформе АНО "Россия – страна возможностей". После оценки анкет и результатов тестирования участников пригласят на собеседования. Окончательные итоги отбора обсудят в мае на заседании общественного совета программы "Герои. Нижегородская область".

Отличительной чертой программы стал семейный образовательный трек. Он включает профориентационные мероприятия и консультации для детей, мастер-классы по семейной психологии, а также культурные и спортивные активности. К участию в семейном треке смогут присоединиться не только финалисты, но и другие зарегистрировавшиеся, не прошедшие в основной состав.

Кроме того, все участники отбора получат возможность пройти обучение на других курсах Корпоративного университета правительства Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что ректор РАНХиГС Комиссаров представил нового директора нижегородского филиала академии.