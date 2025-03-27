Александра Богатенкова возглавила Институт развития агломерации Нижегородской области Общество

Фото: Институт развития агломерации Нижегородской области

С 26 марта обязанности директора Института развития агломерации Нижегородской области исполняет Александра Богатенкова. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в правительстве региона.

Богатенкова работает в Институте с момента его основания в 2019 году. У неё два высших образования — в сфере государственного и муниципального управления, а также юриспруденции.

Под её руководством команда Института продолжит заниматься ключевыми направлениями, включая разработку генеральных планов и правил землепользования и застройки для муниципальных образований Нижегородской области.

Особое внимание будет уделено проектам комплексного развития территорий (КРТ), а также дальнейшему совершенствованию портала ГИСОГД — Государственной информационной системы градостроительной деятельности.

Ранее Институт возглавлял Михаил Генин. Он покинул пост в связи с переходом на должность заместителя министра градостроительной деятельности и развития агломераций.

Сообщалось также, что Дарью Шунаеву назначили главой регионального минграда в марте.