Минград Нижегородской области возглавила Дарья Шунаева

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Дарья Шунаева официально назначена министром градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области. До этого она исполняла обязанности главы ведомства после ухода Марины Раковой в статус советника губернатора в конце декабря прошлого года.
Шунаева родом из Дзержинска, является выпускницей программы "Архитекторы.РФ". С 2016 года она работала в Минстрое России, а в октябре 2023-го вернулась в Нижегородскую область, где заняла пост заместителя министра градостроительной деятельности и развития агломераций.
Теперь ей предстоит курировать вопросы градостроительной политики и развития территорий региона на новом уровне.
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