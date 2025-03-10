Минград Нижегородской области возглавила Дарья Шунаева Политика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Дарья Шунаева официально назначена министром градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области. До этого она исполняла обязанности главы ведомства после ухода Марины Раковой в статус советника губернатора в конце декабря прошлого года.

Шунаева родом из Дзержинска, является выпускницей программы "Архитекторы.РФ". С 2016 года она работала в Минстрое России, а в октябре 2023-го вернулась в Нижегородскую область, где заняла пост заместителя министра градостроительной деятельности и развития агломераций.

Теперь ей предстоит курировать вопросы градостроительной политики и развития территорий региона на новом уровне.