Взрыв газа в Перевозе закончился проверкой прокуратуры Происшествия

Фото: пресс-служба прокуратуры Нижегородской области

Прокуратура Нижегородской области взяла под контроль расследование взрыва газа в Перевозе, сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Напомним, вечером 2 апреля в одном из административных зданий, расположенном на проспекте Советском, произошел хлопок газовоздушной смеси. Причины инцидента на данный момент выясняются.

Сотрудники Перевозской межрайонной прокуратуры координируют действия аварийных служб и правоохранительных органов, а также занимаются подготовкой итогового процессуального решения по происшествию.

При этом в администрации округа сказали, что инцидент произошел уже после окончания рабочего дня. К тому моменту в здании не было людей. На место ЧП приехала глава администрации Наталья Трунина.