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Происшествия

Взрыв газа в Перевозе закончился проверкой прокуратуры

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Взрыв газа в Перевозе закончился проверкой прокуратуры

Фото: пресс-служба прокуратуры Нижегородской области

Прокуратура Нижегородской области взяла под контроль расследование взрыва газа в Перевозе, сообщили в пресс-службе надзорного органа. 

Напомним, вечером 2 апреля в одном из административных зданий, расположенном на проспекте Советском, произошел хлопок газовоздушной смеси. Причины инцидента на данный момент выясняются.

Сотрудники Перевозской межрайонной прокуратуры координируют действия аварийных служб и правоохранительных органов, а также занимаются подготовкой итогового процессуального решения по происшествию.

При этом в администрации округа сказали, что инцидент произошел уже после окончания рабочего дня. К тому моменту в здании не было людей. На место ЧП приехала глава администрации Наталья Трунина. 

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Теги:
Взрыв газа Перевоз Прокуратура
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