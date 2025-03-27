Взрыв газа в Перевозе закончился проверкой прокуратуры

Фото:
Прокуратура Нижегородской области взяла под контроль расследование взрыва газа в Перевозе, сообщили в пресс-службе надзорного органа.
Напомним, вечером 2 апреля в одном из административных зданий, расположенном на проспекте Советском, произошел хлопок газовоздушной смеси. Причины инцидента на данный момент выясняются.
Сотрудники Перевозской межрайонной прокуратуры координируют действия аварийных служб и правоохранительных органов, а также занимаются подготовкой итогового процессуального решения по происшествию.
При этом в администрации округа сказали, что инцидент произошел уже после окончания рабочего дня. К тому моменту в здании не было людей. На место ЧП приехала глава администрации Наталья Трунина.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+