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Происшествия

Взрыв газа произошел в здании в Перевозе

02 апреля 2025 20:58  [3] Происшествия

В административном здании на проспекте Советский в Перевозе произошел взрыв газа без последующего горения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.

По оперативным данным, погибших и пострадавших в результате инцидента нет. 

Степень повреждения здания в настоящее время устанавливается. На месте ЧП работают специалисты МЧС.

Информация о последствиях уточняется.

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Теги:
МЧС Перевоз
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