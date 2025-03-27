Взрыв газа произошел в здании в Перевозе

В административном здании на проспекте Советский в Перевозе произошел взрыв газа без последующего горения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.
По оперативным данным, погибших и пострадавших в результате инцидента нет.
Степень повреждения здания в настоящее время устанавливается. На месте ЧП работают специалисты МЧС.
Информация о последствиях уточняется.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+