Взрыв газа произошел в здании в Перевозе Происшествия

В административном здании на проспекте Советский в Перевозе произошел взрыв газа без последующего горения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.

По оперативным данным, погибших и пострадавших в результате инцидента нет.

Степень повреждения здания в настоящее время устанавливается. На месте ЧП работают специалисты МЧС.

Информация о последствиях уточняется.