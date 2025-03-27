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Санавиацию в Нижегородской области профинансируют на 49 млн рублей

03 апреля 2025 10:50  [132] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Работа санитарной авиации в Нижегородской области в 2025 году оценена почти в 49 млн рублей.

Как сообщается на портале госзакупок, "Нижегородский территориальный центр медицины катастроф" объявил конкурс на выполнении медицинских авиаперевозок.

Будущий исполнитель по условиям контракта обязан отработать 185,25 летных часа. Финансирование работ произойдет за счет субсидии из федерального бюджета. Итоги подведут по результатам торгов 14 апреля.

В конце прошлого года центр областной центр медицины катастроф заключил контракт с "Национальной службой санитарной авиации", которая подрядилась отработать 615 летных часов за 105,4 млн рублей. В начале 2025 года стоимость контракта выросла примерно на 11 млн рублей, а объем работ увеличился почти на 60 летных часов.

Ранее сообщалось, что за 6 месяцев 2024 года санавиация Нижегородской области выполнила около 220 полетов.

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Теги:
Здравоохранение Медицина и здоровье
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