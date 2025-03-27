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Общество

Экс-жена экс-мэра Нижнего Новгорода хочет выселить его из дома

03 апреля 2025 14:02  [141] Общество

Надежда Теплюк, бывшая супруга экс-мэра Нижнего Новгорода Вадима Булавинова хочет выселить его из дома. Как сообщает "Ъ-Приволжье", соответствующий иск поступил в суд города Москвы.

Ситуация вокруг Теплюк и Булавинова выглядит довольно запутанной и напряженной. Иск о выселении из дома и требования вернуть золотые слитки и деньги — это серьезные шаги, которые могут привести к дальнейшему обострению конфликта. Интересно, что процесс о разделе имущества в Нижнем Новгороде продолжается уже два года, а теперь дело перешло в Москву, что может свидетельствовать о попытках решить вопрос более эффективно.

Заявления Булавинова о том, что это уловка адвокатов, подчеркивают его уверенность в правоте, но, как известно, в подобных делах всегда есть множество нюансов. Участие сына от предыдущего брака и упоминание о покойном экс-советнике "Росатома" добавляют сложности к делу, так как речь, вероятно, может идти о значительных финансовых обязательствах, пишет "Ъ". Экс-мэр Нижнего Новгорода также подчеркнул, что суд обязательно разберется в этом деле и вынесет свое решение.

Юристы же отмечают, что сложности в вопросах раздела имущества после развода являются распространенной практикой. 

Ранее сообщалось, что сын экс-мэра Нижнего Новгорода Вадима Булавинова требует через суд с родителей 409 млн рублей.

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Теги:
Вадим Булавинов Недвижимость Суд
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