Экс-жена экс-мэра Нижнего Новгорода хочет выселить его из дома Общество

Надежда Теплюк, бывшая супруга экс-мэра Нижнего Новгорода Вадима Булавинова хочет выселить его из дома. Как сообщает "Ъ-Приволжье", соответствующий иск поступил в суд города Москвы.

Ситуация вокруг Теплюк и Булавинова выглядит довольно запутанной и напряженной. Иск о выселении из дома и требования вернуть золотые слитки и деньги — это серьезные шаги, которые могут привести к дальнейшему обострению конфликта. Интересно, что процесс о разделе имущества в Нижнем Новгороде продолжается уже два года, а теперь дело перешло в Москву, что может свидетельствовать о попытках решить вопрос более эффективно.

Заявления Булавинова о том, что это уловка адвокатов, подчеркивают его уверенность в правоте, но, как известно, в подобных делах всегда есть множество нюансов. Участие сына от предыдущего брака и упоминание о покойном экс-советнике "Росатома" добавляют сложности к делу, так как речь, вероятно, может идти о значительных финансовых обязательствах, пишет "Ъ". Экс-мэр Нижнего Новгорода также подчеркнул, что суд обязательно разберется в этом деле и вынесет свое решение.

Юристы же отмечают, что сложности в вопросах раздела имущества после развода являются распространенной практикой.

Ранее сообщалось, что сын экс-мэра Нижнего Новгорода Вадима Булавинова требует через суд с родителей 409 млн рублей.