Никитин отметил труд нижегородских промышленников наградами и благодарностями

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Лучшие предприятия и руководители Нижегородской области были отмечены на итоговом совещании регионального министерства промышленности, торговли и предпринимательства. На торжественной церемонии глава региона Глеб Никитин вручил 37 наград за достижения в различных отраслях промышленности.
По итогам 2024 года 17 нижегородских компаний получили почетные штандарты губернатора. Эта награда ежегодно присуждается за выдающиеся результаты в работе и хранится на предприятии в течение года.
Также шесть организаций были удостоены знаков отличия «За качество и конкурентоспособность». Эта награда существует с 2013 года и присуждается в трех номинациях в зависимости от численности персонала. Оценка участников проводится по целому ряду критериев: от эффективности менеджмента и стратегического управления до внедрения новых технологий и социальной ответственности.
Еще четыре предприятия стали лауреатами премии «Кулибин». Победители определялись в номинациях «Лучшее изобретение года», «Лучшая полезная модель года» и «Лучший товарный знак года». Лауреаты получили памятные медали, дипломы и денежную премию в размере 100 тысяч рублей.
Министр промышленности Максим Черкасов вручил нагрудные знаки «Почетный промышленник». Этой наградой, учрежденной в прошлом году, отмечают руководителей, внесших значительный вклад в развитие экономики региона.
В 2024 году почетные знаки получили:
Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин вручил благодарственные письма коллективам ведущих предприятий региона. Отметили сотрудников АО «Арзамасский приборостроительный завод имени Пландина», АО «ЦНИИ „Буревестник“», ПАО «Завод имени Петровского» и АО «Борский трубный завод» за профессионализм и вклад в развитие промышленности области.
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