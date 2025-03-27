Никитин отметил труд нижегородских промышленников наградами и благодарностями Экономика

Фото: Сергей Досталев

Лучшие предприятия и руководители Нижегородской области были отмечены на итоговом совещании регионального министерства промышленности, торговли и предпринимательства. На торжественной церемонии глава региона Глеб Никитин вручил 37 наград за достижения в различных отраслях промышленности.

По итогам 2024 года 17 нижегородских компаний получили почетные штандарты губернатора. Эта награда ежегодно присуждается за выдающиеся результаты в работе и хранится на предприятии в течение года.

Также шесть организаций были удостоены знаков отличия «За качество и конкурентоспособность». Эта награда существует с 2013 года и присуждается в трех номинациях в зависимости от численности персонала. Оценка участников проводится по целому ряду критериев: от эффективности менеджмента и стратегического управления до внедрения новых технологий и социальной ответственности.

Еще четыре предприятия стали лауреатами премии «Кулибин». Победители определялись в номинациях «Лучшее изобретение года», «Лучшая полезная модель года» и «Лучший товарный знак года». Лауреаты получили памятные медали, дипломы и денежную премию в размере 100 тысяч рублей.

Министр промышленности Максим Черкасов вручил нагрудные знаки «Почетный промышленник». Этой наградой, учрежденной в прошлом году, отмечают руководителей, внесших значительный вклад в развитие экономики региона.

В 2024 году почетные знаки получили:

Дмитрий Зверев, генеральный директор и главный конструктор АО «ОКБМ Африкантов»;

Андрей Седаков, первый заместитель директора филиала ФГУП «РФЯЦ – ВНИИЭФ» – «НИИИС имени Седакова»;

Владимир Семенов, директор филиала ПАО «ОАК» – НАЗ «Сокол»;

Сергей Луговской, генеральный директор АО «Химтэк Инжиниринг» (ГК «Синтез ОКА»);

Александр Барыков, управляющий директор АО «ВМЗ»;

Валентин Костюков, директор ФГУП «РФЯЦ – ВНИИЭФ».

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин вручил благодарственные письма коллективам ведущих предприятий региона. Отметили сотрудников АО «Арзамасский приборостроительный завод имени Пландина», АО «ЦНИИ „Буревестник“», ПАО «Завод имени Петровского» и АО «Борский трубный завод» за профессионализм и вклад в развитие промышленности области.