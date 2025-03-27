Нижегородцы начнут платить за горячую воду на 500 рублей меньше Общество

Жители Московского, Канавинского и Приокского районов Нижнего Новгорода начнут платить меньше за горячую воду благодаря переходу на современную систему водоснабжения. Об этом сообщил мэр Юрий Шалабаев в своём Telegram-канале.

Суть нововведения заключается в установке индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) в каждом доме. Эти мини-котельные позволяют подогревать обычную холодную воду прямо на месте, без использования технической воды. Такой подход не только улучшает качество горячей воды, но и снижает затраты на её производство.

Благодаря новой системе нижегородцы смогут экономить около 500 рублей в месяц с каждой квартиры.

Переход на ИТП начался в 2022 году. С тех пор оборудование появилось почти в сотне многоквартирных домов. Кроме того, улучшено горячее водоснабжение в десятках городских школ и детсадов.

В 2025 году модернизацию планируется продолжить: индивидуальные тепловые пункты установят минимум в 42 домах. На реализацию проекта город и область направят более 300 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что в Арзамасе ввели в эксплуатацию новую автоматизированную котельную.