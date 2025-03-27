Молодые ученые Нижегородской области могут выиграть грант от МТС и Российской академии наук Наука

Фото: Александр Воложанин

Цифровая экосистема МТС, благотворительный фонд «Система» и Российская академия наук объявляют о старте конкурса для молодых ученых. Ключевой номинацией стало направление искусственного интеллекта и квантовых технологий. Авторы лучших инновационных разработок получат финансовую и методическую поддержку внедрения результатов работы.

В рамках номинации «Искусственный интеллект и квантовые технологии» молодые ученые, аспиранты и студенты могут предложить разработки и исследования в использовании искусственного интеллекта и машинного обучения в естественных и технических науках. Среди конкурсных тем заявлена разработка алгоритмов построения семантических графов знаний на основе демографического и культурного контекста современной России. Подобные алгоритмы в дальнейшем помогут адаптировать большие языковые модели для пользователей в России.

«Нижегородская область заслуженно считается одним из передовых регионов в сфере высшего образования. МТС активно внедряет различные комплексные программы сотрудничества с учебными заведениями в Нижнем Новгороде. В феврале этого года мы провели масштабный фестиваль для студентов ИТ-направлений «Система Фест» на площадке культурного центра «Маяк», организованный вместе с благотворительным фондом «Система», который за три дня собрал около 1500 участников. Такие форматы сотрудничества формируют благоприятную среду, где образование и бизнес поддерживают друг друга. Студенты получают качественное практическое обучение и перспективы трудоустройства, а компания – талантливых специалистов, свежие идеи и инновационные решения, сочетающие теоретическую глубину и практическую применимость», — отметил директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов.

Участниками конкурса могут стать граждане Российской Федерации – молодой ученый либо команда студентов и молодых ученых, представляющие собственные научные разработки и инновационные исследования. Прием заявок на участие осуществляется с 26 марта по 20 июля 2025 года. Экспертная комиссия будет оценивать работы по следующим критериям: научная новизна, оригинальность; актуальность идеи; теоретическая обоснованность; уровень научной проработки и возможность внедрения в практику; инновационность проекта; внедрение и апробация. Имена победителей конкурса станут известны с 10 октября по 1 ноября 2025 года.

В прошлом году на конкурс молодых ученых МТС, БФ Система и РАН поступило почти 350 заявок от молодых ученых, представляющих более чем 75 научно-исследовательских и образовательных организаций из 45 регионов страны. Лучшими стали авторы 16 проектов в четырех номинациях, посвященных искусственному интеллекту и квантовым технологиям, альтернативным источникам энергии, генетике и биомедицине, химии и новым материалам.