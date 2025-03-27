По каким схемам мошенники разводят нижегородцев на деньги
Когда в Нижнем Новгороде отключат отопление
Где в Нижнем Новгороде запрещены электросамокаты
Проект канатки через Оку в Нижнем прошел госэкспертизу
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Наука
03 апреля 2025 13:09  [63] Молодые ученые Нижегородской области могут выиграть грант от МТС и Российской академии наук
01 апреля 2025 18:28  [674] ИМИМО сообщил о смерти 70-летнего профессора Сергея Сизова
01 апреля 2025 12:50  [414] Нижегородцы создали первый в РФ ангиограф для прикроватного мониторинга сосудов
31 марта 2025 13:39  [753] Ученые ННГУ протестируют мемристоры на устойчивость к космической радиации
30 марта 2025 08:40  [675] Нижегородские девятиклассники массово выбирают колледжи вместо школы
28 марта 2025 16:19  [747] Робот-помощник появился в Нижегородской областной стоматологии
28 марта 2025 07:10  [592] Ученые ПИМУ создали устройство для быстрой остановки кровотечения
25 марта 2025 17:23  [1778] Нижегородцам рассказали о "побочках" вакцинации от COVID-19
21 марта 2025 13:14  [1012] Центр по развитию технологий БПЛА за 828 млн появится в Нижегородской области
17 марта 2025 14:26  [880] Ученые ННГУ выявили связь нового гена с умственной отсталостью
Наука

Молодые ученые Нижегородской области могут выиграть грант от МТС и Российской академии наук

03 апреля 2025 13:09  [63] Наука
Молодые ученые Нижегородской области могут выиграть грант от МТС и Российской академии наук

Фото: Александр Воложанин

Цифровая экосистема МТС, благотворительный фонд «Система» и Российская академия наук объявляют о старте конкурса для молодых ученых. Ключевой номинацией стало направление искусственного интеллекта и квантовых технологий. Авторы лучших инновационных разработок получат финансовую и методическую поддержку внедрения результатов работы.

В рамках номинации «Искусственный интеллект и квантовые технологии» молодые ученые, аспиранты и студенты могут предложить разработки и исследования в использовании искусственного интеллекта и машинного обучения в естественных и технических науках. Среди конкурсных тем заявлена разработка алгоритмов построения семантических графов знаний на основе демографического и культурного контекста современной России. Подобные алгоритмы в дальнейшем помогут адаптировать большие языковые модели для пользователей в России.

«Нижегородская область заслуженно считается одним из передовых регионов в сфере высшего образования. МТС активно внедряет различные комплексные программы сотрудничества с учебными заведениями в Нижнем Новгороде. В феврале этого года мы провели масштабный фестиваль для студентов ИТ-направлений «Система Фест» на площадке культурного центра «Маяк», организованный вместе с благотворительным фондом «Система», который за три дня собрал около 1500 участников. Такие форматы сотрудничества формируют благоприятную среду, где образование и бизнес поддерживают друг друга. Студенты получают качественное практическое обучение и перспективы трудоустройства, а компания – талантливых специалистов, свежие идеи и инновационные решения, сочетающие теоретическую глубину и практическую применимость», — отметил директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов.

Участниками конкурса могут стать граждане Российской Федерации – молодой ученый либо команда студентов и молодых ученых, представляющие собственные научные разработки и инновационные исследования. Прием заявок на участие осуществляется с 26 марта по 20 июля 2025 года. Экспертная комиссия будет оценивать работы по следующим критериям: научная новизна, оригинальность; актуальность идеи; теоретическая обоснованность; уровень научной проработки и возможность внедрения в практику; инновационность проекта; внедрение и апробация. Имена победителей конкурса станут известны с 10 октября по 1 ноября 2025 года. 

В прошлом году на конкурс молодых ученых МТС, БФ Система и РАН поступило почти 350 заявок от молодых ученых, представляющих более чем 75 научно-исследовательских и образовательных организаций из 45 регионов страны. Лучшими стали авторы 16 проектов в четырех номинациях, посвященных искусственному интеллекту и квантовым технологиям, альтернативным источникам энергии, генетике и биомедицине, химии и новым материалам.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Гранты МТС Наука
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Искусство и экология: в Нижнем Новгороде открылась выставка Красная Книга
27 марта 2025 17:21Искусство и экология: в Нижнем Новгороде открылась выставка "Красная Книга"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph