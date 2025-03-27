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Общество

Ветер с порывами до 20 м/с ожидается в Нижегородской области

03 апреля 2025 13:28  [41] Общество

Сильный ветер ожидается в Нижегородской области в эту пятницу, 4 апреля. Как рассказали в пресс-службе нижегородского ГУ МЧС, на территории области, включая Нижний Новгород, возможно усиление западного ветра.

По прогнозам синоптиков, порывы могут достигать 15-20 метров в секунду.

Жителям региона рекомендуют соблюдать осторожность при нахождении на улице. Следует держаться подальше от деревьев, линий электропередач и неустойчивых конструкций, а также не парковать автомобили рядом с ними. 

А в случае перебоев с электроснабжением лучше использовать электрические фонари и избегать применения открытого огня, чтобы не допустить возгораний.

Ранее сообщалось, что резкого потепления в апреле в Нижегородской области не прогнозируется. Более того, еще возможны снегопады.

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Теги:
МЧС Погода
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