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Общество

Похолодание и дожди придут в Нижний Новгород на неделе

30 марта 2025 10:05  [73] Общество

На предстоящей неделе в Нижнем Новгороде похолодает и пройдут дожди. Такие изменения, по данным сервиса "Яндекс. Погода", начнутся со вторника.

В последний день марта нижегородцы еще смогут насладиться хорошей погодой. В областном центре будет солнечно и тепло. Днем воздух прогреется до +16, ближе к ночи температура опустится до +4.

Во вторник, 1 апреля, ожидается небольшой дождь. Днем будет не выше +9, а ночью +5.

В среду, 2 апреля, в течение всего дня прогнозируются сильные дожди. Днем ожидается +6, вечером похолодает до +2.

Пасмурная погода с осадками прогнозируется и в четверг, 3 апреля. Днем столбик термометра не поднимется выше +8, ночью ожидается +2. 

В пятницу, 4 апреля, также возможен дождь. В дневные часы синоптики прогнозируют до +9, а к вечеру температура понизится до +3.

Ранее сообщалось, что во второй половине апреля в Нижнем Новгороде может потеплеть до +20.

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