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Политика

Нижний Новгород принимает Всероссийский форум "Малая Родина – Сила России"

03 апреля 2025 15:05  [31] Политика

В Нижнем Новгороде 4-5 апреля пройдет региональный этап II Всероссийского муниципального форума "Малая Родина – Сила России". Организаторами форума являются Администрация Президента России и Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ). Нижегородская область стала одной из 16 региональных площадок, принимающих мероприятия форума. 

Откроют Нижегородский региональный день форума "Малая Родина – Сила России" заместитель руководителя Управления Президента РФ по внутренней политике Евгений Грачев, сопредседатель ВАРМСУ, Ирина Гусева и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В каждом регионе к обсуждению предлагалась своя тема. В Казани обсуждали "Комфортную среду для жизни", в Грозном вопросы "Комфортного жилья", в Иваново "Воспитание новых поколений" и т.д. В Нижнем Новгороде участники форума сосредоточатся на теме "Профессиональный муниципалитет". 

Представители муниципалитетов страны познакомятся с лучшими практиками по решению кадровых вопросов, проанализируют опыт повышения компетенций муниципальных служащих, примут участие в мастер-классах по формированию эффективных управленческих команд, познакомятся с уникальным Нижегородским опытом, посетив Арзамас, Саров, Кстово, Городец.

Итоги работы региональных программ будут представлены во время финального мероприятия Всероссийского форума "Малая Родина – Сила России", которое пройдет в апреле на территории Национального центра "Россия" в Москве.

Масштаб форума свидетельствует о том, что сегодня местному самоуправлению уделяется большое внимание. Учитывая это, мы предложили экспертам ответить на вопрос: "Как изменилась роль МСУ после его вхождения в систему публичной власти России и что могут получить жители страны, в результате проведения мероприятий подобных Форуму "Малая Родина – Сила России"?
 
Евгений Семенов, заместитель председателя Общественной палаты Нижегородской области, руководитель Нижегородского филиала ФоРГО, политолог, кандидат политических наук, доцент анализирует характер отношений между региональным и муниципальным уровнями власти.

"Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти" принятый в марте этого года, поставил точку в истории противостояния. Это решение предполагает, что все дискуссии о границах полномочий, обязанностях и ответственности между региональной властью и муниципалитетами завершены, стороны принимают вертикальную модель управления и сосредоточивают все свое внимание на конструктивной работе. Это именно то, что больше всего от власти, как муниципальной, так и региональной, ожидает население".

Елена Мозгунова, историк, канд. полит. н., доцент Нижегородского института управления – филиала РАНХиГС:

"Местное самоуправление, являясь институтом публичной власти, одновременно сохраняет свою независимость от государственной власти. Можно с уверенностью сказать – что включение местного самоуправления в единую систему публичной власти подчеркивает осознание, а главное, признание его на самом высоком уровне. Как известно, основной функцией органов местного самоуправления является решение вопросов локального значения, то есть обслуживание населения и удовлетворение текущих потребностей, связанных с комфортным проживанием, удобством перемещения и т.п. Очевидна прямая корреляция: вопросы решаются хорошо – стабильность в регионе".

Эльдар Адельшинов, эксперт в области экономической политики, вопросам развития АПК, поддержке малого и среднего предпринимательства, туризма и экологии:

"Проведение форума "Малая Родина – Сила России" приносит значимые преимущества не только муниципальным служащим, но и жителям страны. Благодаря таким мероприятиям улучшается качество управления на местах: муниципальные команды получают новые знания, перенимают передовой опыт и учатся более эффективно решать проблемы своих территорий. В результате таких мероприятий жители получают более компетентное и оперативное управление, ориентированное на развитие территорий и повышение уровня жизни. Это подтверждает, что муниципальная власть сегодня – это не просто исполнители решений "сверху", а активные участники развития страны".

Андрей Самсонов, научный сотрудник Приволжского филиала ФНИСЦ РАН, старший научный сотрудник АНО "Научно-исследовательский Институт проблем социального управления":

"Муниципальный уровень - это не абстракция, это то, что окружает каждого из нас в повседневной жизни. Комфорт, благоустройство, спортивная и развлекательная инфраструктура - это все, в первую очередь, муниципальный уровень, даже если построено на федеральные или региональные средства. Даже чиновники, с которыми чаще других приходится сталкиваться населению - в большинстве, муниципальные. Муниципальные особенности таковы, что требуют зачастую разнообразия в подходах, которое может быть "стандартизировано" именно в рамках подобных мероприятий.

Андрей Чугунов, журналист:

"Говорят, что местная власть — самая близкая. В том смысле, что до нее "достучаться" проще, чем до региональной, а тем более федеральной. Дескать, чиновники и депутаты МСУ живут в тех же домах, ездят по тем же улицам, ходят в те же магазины. А значит, и проблемы у них такие же, как и у большинства населения. Если это справедливо хоть в малой степени, то тема форума, которую предполагается обсудить в Нижнем Новгороде, сверхактуальна. Качество управленческих кадров муниципальной власти – это, во-первых, концентрация на реальных проблемах, а во-вторых — нечиновничьи (то есть, не для "галочки") способы решения этих проблем. Именно местные кадры делают (или не делают) свою малую родину "силой России".

Материал подготовлен в рамках совместного проекта НИА "Нижний Новгород" и федерального "Экспертного клуба"

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Теги:
МСУ Форум
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