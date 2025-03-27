Когда в Нижнем Новгороде отключат отопление
Где в Нижнем Новгороде запрещены электросамокаты
По каким схемам мошенники разводят нижегородцев на деньги
Проект канатки через Оку в Нижнем прошел госэкспертизу
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Популярные комментарии за год
20 июня 2024 16:48  [17500] Елена Мозгунова: "Важно создать комплексную систему борьбы с киберпреступлениями"
19 сентября 2024 15:53  [12352] Елена Мозгунова: Форум и премия "Лидеры инвестиций" стали работающим инструментом в коммуникации участников
19 сентября 2024 15:29  [8198] Дмитрий Каминченко: Форум "Лидеры инвестиций" формирует имидж Нижнего Новгорода как делового центра России
08 апреля 2024 19:35  [2288] Игорь Тюрин: "Нижегородский АПК благодаря господдержке прошел путь от критического состояния 90-х до сегодняшних рекордных урожаев"
02 августа 2024 16:48  [1876] Роман Пермяков: "Нижний в ближайшем будущем вполне может стать центром привлечения IT-спецов"
17 апреля 2024 17:30  [1847] Павел Солодкий: "Мы можем сделать лучшую программу по восстановлению ОКН в России"
10 октября 2024 16:49  [1827] Дмитрий Каминченко: "По статистике реальные денежные доходы нижегородцев в первом квартале 2024 года выросли"
29 августа 2024 17:08  [1758] Елена Мозгунова: "Основной целью деятельности создаваемого института станет комплексное развитие региональной демографической политики"
26 сентября 2024 17:16  [1680] Евгений Семенов: "Армия и различные силовые структуры всегда были кадровыми донорами гражданской власти"
10 июля 2024 17:58  [1678] Зоя Арнацкая: "IT-cпециалистов из Нижегородской области не готовы отдавать в Москву"
Последние новости рубрики Политика
03 апреля 2025 15:23  [106] Евгений Семенов: "Новый федеральный закон поставил точку в конфликтной ситуации вокруг МСУ"
03 апреля 2025 15:05  [137] Нижний Новгород принимает Всероссийский форум "Малая Родина – Сила России"
02 апреля 2025 17:17  [278] "Единая Россия" провела Совет первичных отделений партии
02 апреля 2025 12:41  [429] Нижегородское министерство кадров временно возглавила Елена Амосова
02 апреля 2025 11:36  [475] Владислав Атмахов: "Оптоволокно, оставшееся после дронов - новая экологическая проблема"
02 апреля 2025 10:46  [317] Глеб Никитин: "Форум регионов России и Беларуси — ключевая платформа для развития сотрудничества"
01 апреля 2025 16:46  [490] Лебедева может уйти с поста нижегородского министра кадровой политики
01 апреля 2025 14:15  [327] Порядок выдачи ордеров на земляные работы предложили упростить в Нижнем Новгороде
30 марта 2025 10:30  [762] Евгений Люлин поздравил Дзержинск с 95-летием
28 марта 2025 20:36  [747] "Цифровой старт": "Единая Россия" помогает ветеранам СВО и их семьям освоить новые цифровые профессии
Политика

Евгений Семенов: "Новый федеральный закон поставил точку в конфликтной ситуации вокруг МСУ"

03 апреля 2025 15:23  [106] Политика

В Нижнем Новгороде 4-5 апреля пройдет региональный этап II Всероссийского муниципального форума "Малая Родина – Сила России". Организаторами форума являются Администрация Президента России и Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ). Нижегородская область стала одной из 16 региональных площадок, принимающих мероприятия форума. 

Евгений Семенов, заместитель председателя Общественной палаты Нижегородской области, руководитель Нижегородского филиала ФоРГО, политолог, кандидат политических наук, доцент:

"Характер отношений между региональным и муниципальным уровнями власти в России с самого начала, еще с 90-х годов, складывался как конфликтный. Чаще всего этот конфликт носил латентную форму, но в некоторых случаях превращался в открытое, публичное противостояние губернатора и мэра, с использованием грязных технологий информационно-психологических войн. 

Причины этого конфликта проанализированы и подробно описаны экспертным сообществом. Но если попробовать сформулировать эти причины в короткой фразе, то получится примерно следующее: "невысокий уровень политической культуры местного политического менеджмента привел к тому, что "независимость МСУ" воспринималась им как "неподчиняемость", что и обусловливало противостояние".

Опыт, который за более чем 30 лет приобрела наша политическая система сделал ее более зрелой. Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти" принятый в марте этого года, поставил точку в истории противостояния. Это решение предполагает, что все дискуссии о границах полномочий, обязанностях и ответственности между региональной властью и муниципалитетами завершены, стороны принимают вертикальную модель управления и сосредоточивают все свое внимание на конструктивной работе. Это именно то, что больше всего от власти, как муниципальной, так и региональной, ожидает население.

Форум "Малая Родина – Сила России" как раз и сосредоточен на  том, чтобы аккумулировать и тиражировать лучшие муниципальные практики, передовой опыт, инновационные решения, позволяющие органам местного самоуправления, эффективно решать вопросы устойчивого развития территорий".

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Евгений Семенов МСУ Форум
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Искусство и экология: в Нижнем Новгороде открылась выставка Красная Книга
27 марта 2025 17:21Искусство и экология: в Нижнем Новгороде открылась выставка "Красная Книга"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph