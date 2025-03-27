Евгений Семенов: "Новый федеральный закон поставил точку в конфликтной ситуации вокруг МСУ" Политика

В Нижнем Новгороде 4-5 апреля пройдет региональный этап II Всероссийского муниципального форума "Малая Родина – Сила России". Организаторами форума являются Администрация Президента России и Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ). Нижегородская область стала одной из 16 региональных площадок, принимающих мероприятия форума.

Евгений Семенов, заместитель председателя Общественной палаты Нижегородской области, руководитель Нижегородского филиала ФоРГО, политолог, кандидат политических наук, доцент:

"Характер отношений между региональным и муниципальным уровнями власти в России с самого начала, еще с 90-х годов, складывался как конфликтный. Чаще всего этот конфликт носил латентную форму, но в некоторых случаях превращался в открытое, публичное противостояние губернатора и мэра, с использованием грязных технологий информационно-психологических войн.

Причины этого конфликта проанализированы и подробно описаны экспертным сообществом. Но если попробовать сформулировать эти причины в короткой фразе, то получится примерно следующее: "невысокий уровень политической культуры местного политического менеджмента привел к тому, что "независимость МСУ" воспринималась им как "неподчиняемость", что и обусловливало противостояние".

Опыт, который за более чем 30 лет приобрела наша политическая система сделал ее более зрелой. Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти" принятый в марте этого года, поставил точку в истории противостояния. Это решение предполагает, что все дискуссии о границах полномочий, обязанностях и ответственности между региональной властью и муниципалитетами завершены, стороны принимают вертикальную модель управления и сосредоточивают все свое внимание на конструктивной работе. Это именно то, что больше всего от власти, как муниципальной, так и региональной, ожидает население.

Форум "Малая Родина – Сила России" как раз и сосредоточен на том, чтобы аккумулировать и тиражировать лучшие муниципальные практики, передовой опыт, инновационные решения, позволяющие органам местного самоуправления, эффективно решать вопросы устойчивого развития территорий".