Металлурги из Выксы собрали более полумиллиона рублей на помощь детям с аутизмом Экономика

Фото: пресс-служба ОМК

Сотрудники Объединённой металлургической компании (ОМК) приняли участие в благотворительном проекте фонда "ОМК-Участие" и помогли собрать 515 688 рублей для поддержки детей с расстройствами аутистического спектра.

Средства были собраны во время "Необыкновенных концертов", которые прошли в Выксе и Москве. В мероприятиях участвовали сотрудники ОМК, их дети и профессиональные артисты. Вместе они подготовили яркие и трогательные номера, чтобы подарить зрителям эмоции и привлечь внимание к важной социальной теме.

В Выксе на собранные средства будут организованы занятия с ведущими специалистами в области АВА-терапии. Это позволит детям с РАС развивать и закреплять навыки, необходимые для повседневной жизни.

В этом году концерты приурочили ко Дню театра, поэтому программы включали в себя выступления в самых разных жанрах. Звучали стихи, песни, репризы и оперные арии. Металлурги предстали в образах богатырей, гадалок, героев домашних сценок и участников проникновенных постановок о любви и памяти павших в Великой Отечественной войне.

Зрители могли приобрести театральные программки с именами участников, а также сделать фото в специальной тематической зоне. Её главным украшением стали оригинальные костюмы из музыкального спектакля "Призраки опер", показ которого состоялся на "Выкса-фестивале" в 2024 году.

Генеральный директор фонда "ОМК-Участие" Юлия Мишина поблагодарила всех, кто принял участие в проекте:

"Такие события дают огромный прилив вдохновения и надежды, напоминая, сколько вокруг талантливых, добрых и отзывчивых людей. Каждый концерт становится действительно необыкновенным благодаря тем, кто решается выйти на сцену, и тем, кто приходит поддержать и внести вклад в будущее детей. Благодарю всех участников и зрителей концертов в Выксе и Москве. Вместе вы дарите свою энергию тем, кому она особенно нужна".