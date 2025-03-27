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Общество

Общественники Нижегородской области усиливают поддержку СВО и развивают волонтерство

04 апреля 2025 10:50  [83] Общество

В Нижегородской области состоялся семинар-тренинг для представителей муниципалитетов, организованный в рамках проекта российского общества "Знание" под названием "Знание.Герои". Мероприятие прошло в Доме народного единства и собрало более 50 руководителей местных общественных объединений.

Цель встречи заключалась в укреплении взаимодействия между активистами и обмене успешными практиками в условиях современных вызовов. Ключевыми темами обсуждения стали развитие волонтерской деятельности и поддержка участников специальной военной операции.

Собравшиеся уделили особое внимание гуманитарным инициативам, которые реализуются в регионе с 2022 года, а также рассмотрели текущие запросы от участников СВО и способы оперативного реагирования на них.

Своим опытом с участниками поделился Роман Пермяков — заместитель председателя Общественной палаты Нижнего Новгорода и лектор общества "Знание". Он отметил, что региону удалось найти эффективную форму объединения образовательных и общественных форматов.

"Нижегородский регион нашел удачный формат совмещения общественной повестки с образовательными тренингами. Сотрудничество с российским обществом 'Знание' позволяет добавлять в мероприятия просветительские блоки — новация, которая однозначно повышает их эффективность. Особенно важно, что основное внимание уделяется именно развитию местных инициатив, где ведется основная работа в непосредственном контакте с гражданами", — подчеркнул Пермяков.

Он также добавил, что с первых дней проведения СВО общественные организации региона активно включились в работу, оказывая значительную помощь и поддержку. В ходе встречи участники обменялись опытом первых гуманитарных миссий, а также обсудили дальнейшие шаги по укреплению волонтерского движения в области.

Проект "Знание.Герои" направлен на формирование у молодежи чувства гордости за страну, ее историю и героическое настоящее. В рамках проекта проходят встречи с Героями России, участниками СВО, государственными деятелями и лидерами общественного мнения. Они обсуждают подвиги соотечественников, историческую правду, события Великой Отечественной войны и вклад регионов в развитие страны.

Познакомиться с мероприятиями проекта "Знание.Герои" можно на официальном сайте российского общества "Знание".

Российское общество "Знание" ведет свою историю с 1947 года. Изначально организация была создана советской интеллигенцией для популяризации научных и политических знаний среди населения. С 2016 года она действует как общероссийская общественно-государственная просветительская организация. В 2021 году президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию обозначил необходимость перезапуска общества на современной цифровой платформе.

Как сообщалось ранее, в Нижегородской области подвели итоги регистрации на программу "Герои. Нижегородская область", которая направлена на интеграцию участников и ветеранов специальной военной операции в систему государственного управления. 

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Теги:
Роман Пермяков СВО
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