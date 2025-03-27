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Общество

Брошенные самокаты в Нижнем Новгороде начали отправлять на штрафстоянку

04 апреля 2025 10:52  [50] Общество
Брошенные самокаты в Нижнем Новгороде начали отправлять на штрафстоянку

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Анастасия Назарова

В Нижнем Новгороде началась эвакуация самокатов, оставленных вне специально отведённых зон. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в управлении административно-технического и муниципального контроля городской администрации.

Поводом для проведения рейда стали многочисленные жалобы горожан на хаотичную парковку электросамокатов, особенно на Нижневолжской набережной. После завершения работ по нанесению официальных зон парковки в соответствии с постановлением администрации, специалисты управления проверили соблюдение операторами условий Соглашений, в частности — обязательства возвращать устройства в разрешённые места.

В ходе проверки сотрудники зафиксировали нарушения: самокаты были оставлены на пешеходных дорожках, создавая помехи для движения. По итогам рейда с территории набережной было изъято 17 самокатов. Все они перемещены на временную стоянку, где будут находиться до вынесения постановлений об административных правонарушениях.

Действия по эвакуации осуществляются в соответствии с частью 2 статьи 3.8 Кодекса об административных правонарушениях Нижегородской области. В управлении отметили, что такие меры направлены на приведение городской среды к нормативному состоянию и обеспечение безопасности пешеходов.

Ранее сообщалось, что электросамокатчики нарушают новые запреты в Нижнем Новгороде. Новые правила использования СИМ начали действовать со 2 апреля.

Напомним, что в приволжской столице планируется создать более 1200 парковок для самокатов.

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Теги:
Штраф Электросамокаты
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