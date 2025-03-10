Что нужно знать о поездках на электросамокатах в Нижнем Новгороде в 2025 году Общество

С начала 2025 года власти региона ужесточили контроль за самокатами и другими видами средств индивидуальной мобильности (СИМ) из-за большого количества ДТП и нарушений. Так были введены новые ограничения скорости и правила езды. Рассказываем, что нужно знать, чтобы обезопасить себя, будучи пешеходом или водителем СИМ.

Зоны, где запрещены движение и парковка самокатов

В запрещенных зонах скорость прокатного СИМ будет автоматически снижаться, и транспорт не сможет продолжать движение. Передвижение на личных СИМ в таких зонах также будет наказываться штрафами. К таким территориям относятся:

- улицы Большая и Малая Покровская, а также улица Рождественская;

- площади Горького и Революции;

- набережные Федоровского и Верхневолжская;

- улица Стрелка (включая парк у пакгаузов и территорию у собора Александра Невского);

- Канавинский, Молитовский и Мызинский мосты, а также автомобильная часть метромоста;

- парки "Дубки" и имени Я.М. Свердлова;

- улица Кожевенная.

Где ограничили скорость

Общие ограничения скорости до 25 км/ч уже были введены с 1 марта 2023 года. Однако власти решили ограничить скорость еще на нескольких территориях с большой проходимостью.

- 10 км/ч - на центральных бульварах Автозаводского и Сормовского парков;

- 15 км/ч - в районе озер Земснаряд-1 и 2, Нижегородской ярмарки, кварталах на Варварской и Пискунова, а также на Щелоковском хуторе;

- 20 км/ч – на Казанском съезде и площади Минина.

Штрафы за нарушение ПДД на СИМ

- 800 рублей - может применяться за любое нарушение ПДД (не пропустил пешехода, двигался на запрещающий сигнал светофора или в зоне действия знака 3.35 и тд);

- от 1000 до 1500 рублей за нарушение ПДД в нетрезвом виде;

- 1000 рублей за создание помех движению автомобилей;

- от 1000 до 1500 рублей за нарушение ПДД, которое повлекло легкий или средний ущерб здоровью.

Кстати, сервисы кикшеринга также устанавливают штрафы за нарушения правил использования самокатов. Ознакомиться с ними можно в приложениях сервисов.

С 1 апреля во всех местах, где запрещено движение самокатов, будет установлен знак 3.35, сигнализирующий о запрете движения на СИМ. Места для парковки самокатов будут обозначены специальной разметкой, ее уже можно заметить в некоторых местах города. Кроме того, власти планируют установить дополнительные камеры и использовать систему "Безопасный город" для контроля за пользователями самокатов.