Что нужно знать о поездках на электросамокатах в Нижнем Новгороде в 2025 году

С начала 2025 года власти региона ужесточили контроль за самокатами и другими видами средств индивидуальной мобильности (СИМ) из-за большого количества ДТП и нарушений. Так были введены новые ограничения скорости и правила езды. Рассказываем, что нужно знать, чтобы обезопасить себя, будучи пешеходом или водителем СИМ.
В запрещенных зонах скорость прокатного СИМ будет автоматически снижаться, и транспорт не сможет продолжать движение. Передвижение на личных СИМ в таких зонах также будет наказываться штрафами. К таким территориям относятся:
- улицы Большая и Малая Покровская, а также улица Рождественская;
- площади Горького и Революции;
- набережные Федоровского и Верхневолжская;
- улица Стрелка (включая парк у пакгаузов и территорию у собора Александра Невского);
- Канавинский, Молитовский и Мызинский мосты, а также автомобильная часть метромоста;
- парки "Дубки" и имени Я.М. Свердлова;
- улица Кожевенная.
Общие ограничения скорости до 25 км/ч уже были введены с 1 марта 2023 года. Однако власти решили ограничить скорость еще на нескольких территориях с большой проходимостью.
- 10 км/ч - на центральных бульварах Автозаводского и Сормовского парков;
- 15 км/ч - в районе озер Земснаряд-1 и 2, Нижегородской ярмарки, кварталах на Варварской и Пискунова, а также на Щелоковском хуторе;
- 20 км/ч – на Казанском съезде и площади Минина.
- 800 рублей - может применяться за любое нарушение ПДД (не пропустил пешехода, двигался на запрещающий сигнал светофора или в зоне действия знака 3.35 и тд);
- от 1000 до 1500 рублей за нарушение ПДД в нетрезвом виде;
- 1000 рублей за создание помех движению автомобилей;
- от 1000 до 1500 рублей за нарушение ПДД, которое повлекло легкий или средний ущерб здоровью.
Кстати, сервисы кикшеринга также устанавливают штрафы за нарушения правил использования самокатов. Ознакомиться с ними можно в приложениях сервисов.
С 1 апреля во всех местах, где запрещено движение самокатов, будет установлен знак 3.35, сигнализирующий о запрете движения на СИМ. Места для парковки самокатов будут обозначены специальной разметкой, ее уже можно заметить в некоторых местах города. Кроме того, власти планируют установить дополнительные камеры и использовать систему "Безопасный город" для контроля за пользователями самокатов.
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