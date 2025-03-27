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Общество

Нижегородский водоканал сделал заявление на фоне нового уголовного дела

04 апреля 2025 13:25  [317] Общество
Нижегородский водоканал сделал заявление на фоне нового уголовного дела

Фото: Александр Воложанин

АО "Нижегородский водоканал" выступило с официальным заявлением в связи с возбуждением уголовного дела в отношении бывшего исполнительного директора предприятия и начальника станции аэрации. Комментарий компании оказался в распоряжении НИА "Нижний Новгород".

Напомним, по версии следствия, в 2024 году указанные должностные лица отдали распоряжение о складировании свыше 400 тонн канализационных отходов IV класса опасности на полигоне, предназначенном исключительно для хранения избыточного ила. Такие действия нарушают лицензионные требования.

Как сообщалось ранее, на объекте работает межведомственная комиссия. Она проверяет наличие дополнительных нарушений и оценивает возможный экологический ущерб. Также ведётся работа по установлению других причастных к противоправным действиям.

В "Нижегородском водоканале" подчеркнули, что активно взаимодействуют со следственными органами, в том числе по вопросам, касающимся управленческих решений, принятых предыдущим руководством. Текущее руководство компании, по их словам, предпринимает все необходимые меры, чтобы подобные ситуации не повторились.

"Следует отметить, что работы по первому этапу масштабной реконструкции Нижегородской станции аэрации завершены на 96%. Основные строительно-монтажные мероприятия выполнены. Подрядчику осталось завершить электромонтаж и автоматизацию процессов. Работы идут в штатном режиме, без срывов и форс-мажоров", — заявили в организации.

Также в компании добавили, что выбран подрядчик для выполнения полимерного укрытия каналов транспортировки сточных вод. Эти работы не входили в первый этап реконструкции и выполняются дополнительно, чтобы улучшить качество воздуха на территории станции. Финансирование проекта осуществляется за счёт субсидии из городского бюджета.

Напомним, в конце марта комиссия правительства России побывала на Нижегородской станции аэрации и проверила ход реконструкции. По итогам мероприятия глава региона Глеб Никитин пригрозил подрядчику расторжением договора.

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Теги:
Водоканал Уголовное дело Экология
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