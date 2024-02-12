Модернизация Нижегородской станции аэрации завершится в 2024 году Общество

Фото: Александр Воложанин

Первый этап модернизации Нижегородской станции аэрации завершится в 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба Заксобрания региона.

Министр энергетики и ЖКХ области Михаил Морозов в ходе заседания профильного комитета 22 февраля рассказал депутатам регионального парламента, что с начала реализации федерального проекта "Оздоровление Волги" были построены и модернизированы 34 объектов водоотведения в 23 муниципалитетах региона.

"Общий прирост мощности очистных сооружений, обеспечивающих нормативную очистку сточных вод, составил около 55 млн 800 тысяч кубометров в год",- пояснил Морозов.

Председатель комитета по ЖКХ и ТЭК Владимир Беспалов добавил, что завершены работы на крупных очистных сооружениях в Богородске, Сарове, Семенове.

"Также в 2024 году завершится первый этап модернизации Нижегородской станции. Надеемся, что модернизация объекта продолжится в рамках уже новой программы под рабочим названием "Вода России", в которую войдут объекты на крупнейших реках страны",- отметил Беспалов.

Спикер Заксобрания Евгений Люлин согласился с Владимиром Беспаловым и призвал продолжать работу над сокращением стоков в Волгу, несмотря на завершение программы "Оздоровление Волги" в этом году.

Напомним, контракт на реконструкцию Нижегородской станции аэрации был заключен с ФАУ "РосКапСтрой". Стоимость работ оценивается почти в 10,8 млрд рублей.