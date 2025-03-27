Эксперт-мониторинг с 28 марта по 4 апреля 2025 года от АНО "Минин-центр" Политика

Эксперты "Минин - центра" анализируют события уходящей недели, влияющие на социально-политическую ситуацию в мире, России и Нижегородской области, в которых проявляются долговременные тенденции.

Темы недели –"Украинский конфликт и переговоры о стратегическом сотрудничестве", "Высокая цель – повысить авторитет депутатского корпуса", "Устойчивое развитие Нижнего Новгорода".

Федеральная тема – Украинский конфликт и переговоры о стратегическом сотрудничестве

Эксперт "Минин-центра", доцент ИМОМИ ННГУ им. Н.И. Лобачевского, к.ист.н. Сергей Кривов отмечает, что последняя неделя ознаменовалась несколькими яркими событиями.

"Так, 28 марта, встречаясь с моряками-подводниками, В. Путин сделал как минимум три важных заявления. Во-первых, он подверг критике действия ЕС (но не США!) в ходе украинского конфликта. Обещание "не допускать ошибок, основанных на излишнем доверии", по сути, подтверждает общий курс на исключение Европы из переговорного формата по Украине. Далее, он обозначил, что Россия "добьет" украинские вооруженные силы, что явно противоречит широко обсуждаемой идее "заморозки" боевых действий, и недвусмысленный намек на именно военное решение вопроса в текущих условиях. Наконец, самым примечательным стало заявление о "возможности введения на Украине временного управления под эгидой ООН". По сути, Путин впервые (!) указал на "демонтаж" украинской государственности, по крайней мере в том виде, в котором он существует с 1991 года. Ясно, что на уровне масс-медиа и заявлений отдельных политиков такие разговоры уже были. Однако от первого лица Россия впервые ставит вопрос именно так. Очевидно, что российская позиция ужесточается. В то же время представитель президента РФ, глава Фонда прямых инвестиций К. Дмитриев прибыл в Вашингтон и провел переговоры с американской стороной. При этом по первой информации встреча была удачной, а стороны "сделали три шага вперед".

Реакция Трампа на заявление Путина внешне была достаточно резкой. Он заявил в интервью NBC, что Россия его "разочаровывает", и что он не исключает введения новых вторичных санкций на экспорт российской нефти. А буквально позавчера Трамп озвучил свое решение по таможенным тарифам, где практически большинство стран, включая и долгосрочных союзников США, включая ЕС, Японию и Южную Корею, получили, по сути, запретительные тарифы. Китай и Евросоюз уже заявили о встречных мерах. Продолжает развиваться и ситуация вокруг Гренландии, куда ездил вице-президент Вэнс, однако его визит ограничился лишь территорией американской военной базы, а, собственно, на саму гренландскую землю его нога так и не ступила.

Возникает вопрос, как в такой разновекторной политике понять суть происходящего.

Во-первых, даже многие комментаторы и эксперты занимаются трактовками не самих событий или высказываний, а их медийной интерпретацией, а часто и не совсем корректными переводами. На это, кстати, обращал внимание Песков, комментируя высказывание Трампа о «разочаровании» Россией.

Во-вторых, политика самого Трампа многими воспринимается как некое нарушение традиционных американских стратегических подходов, как вызов системе, как импульсивные, лишенные логики действия. Однако его подходы как раз находятся именно в традициях американской стратегии, предусматривающей сочетание четырех противоположных, однако, часто сосуществующих во времени подходов: изоляционизма, экспансионизма, идеализма (в его вильсоновском понимании периода создания Лиги наций) и глобализма. Так, тенденция к континентальной изоляции и внешний экспансионизм наблюдались уже в период президентства Джорджа Вашингтона в конце XVIII века. В конце концов, даже на обыденном уровне США, продвигая свои социальные и политические модели, до сих пор используют некие архаические повседневные атрибуты, включая отсутствие перехода на общемировую метрическую систему (мили, галлоны и так далее), а в политической сфере у них функционирует, по сути, уникальная система непрямых президентских выборов. И это на фоне продвижения "американского образа жизни".

Тем самым, унаследовав такой комплексный характер фундаментальных принципов, Трамп, ограниченный 22 поправкой к Конституции США, запрещающей ему баллотироваться в 2028 году, по сути, вынужден в спешном порядке реализовывать все имеющиеся стратегические цели. Так, разворот Америки в сторону сдерживания Китая не является изобретением Трампа, а был провозглашен демократом Б. Обамой, а AUKUS был создан также демократом Д. Байденом. При этом появившиеся в последнее время разговоры о возможности "обойти" Конституцию и, избравшись в 2028 г. вице-президентом, потом сделать рокировку, вновь въехав в Белый дом, следует пока рассматривать как тактическую уловку. Последние два года "уходящий" президент начинает превращаться в "хромую утку", поэтому сохранение интриги способно замедлить вероятную делегитимизацию Трампа ближе к окончанию его срока.

В этой связи и следует рассматривать российско-американские переговоры как обсуждение достаточно широкого круга вопросов, включая ограничение стратегических вооружений, освоение Арктики, а также вовлечение США в разработку российских полезных ископаемых, включая редкоземельные металлы, зависимость в которых от Китая для американской индустрии достигает критического уровня. Визит Дмитриева в Вашингтон говорит о том, что российской дипломатии удалось разделить переговоры с США на два независимых трека: украинский конфликт и переговоры о стратегическом сотрудничестве. Очевидно, что в настоящее время переговоры о перемирии на Украине не имеют перспективы, прежде всего из-за кардинального несходства позиций сторон. Российская позиция находится в рамках прошлогоднего июньского заявления Путина на коллегии МИД о 4 областях, невступлении в НАТО и нелегитимности украинской власти. Рискнем предположить, что в конце мая-начале июня появится новый вариант российских требований с ещё более жесткими формулировками. Не исключено, что будут расширены территориальные требования в плане создания "буферных зон" на подконтрольной украинской территории, по всей видимости, вдоль северной российско-украинской границы, а также применен формат "зерновой сделки" к черноморским портам Украины в плане их демилитаризации, а возможно и передачи под международный контроль.

Реальный переговорный процесс по Украине, то есть появление точек соприкосновения, как мы ранее прогнозировали, может появиться лишь к концу текущего года".

Федеральная тема – Высокая цель – повысить авторитет депутатского корпуса

Председатель АНО "Минин - центра" Алексей Орехов отмечает, что в Государственную думу внесён законопроект, который обяжет депутатов проводить встречи с избирателями не реже одного раза в месяц. В случае невыполнения этой обязанности депутат может быть лишён мандата.

"В настоящее время закон обязывает парламентариев проводить подобные мероприятия не менее чем один раз в шесть месяцев.

Как отметил председатель Государственной думы Вячеслав Володин, в регламенте палаты уже есть аналогичная норма. Он подчеркнул, что встречи с гражданами — это прямая обязанность каждого депутата.

"Так мы получаем обратную связь, узнаём о проблемах в регионах и волнующих людей вопросах, — сказал Володин. — Такой подход к работе позволяет принимать более эффективные законодательные решения".

Кроме того, авторы законопроекта предлагают упростить процедуру досрочного прекращения полномочий депутатов. Основания для таких мер будут определяться специальным органом, который будет назначен регламентом Госдумы.

Видимо, есть и высокая цель – повысить авторитет депутатского корпуса и самой Госдумы в глазах населения, отсюда и желание приблизить народных избранников к народу: общайтесь поближе, принимайте избирателей, помогайте с проблемами на местах. Поэтому публичная активность депутатов, встречи с избирателями, отчеты перед людьми – теперь на острие повестки. Сам факт ужесточения правил показывает, что власти важна демонстрация обратной связи с обществом.

С другой стороны, в связи с этим возникает ряд вопросов.

Что же это за депутаты такие, которых надо законом обязывать ходить на встречи с народом, и если депутат зависит от своих избирателей, а не от начальства, то зачем его понуждать работать на избирателя? Он сам будет делать всё, от него зависящее, чтобы избиратель был им доволен.

С принятием этого закона приемы граждан действительно будут происходить чаще, но есть вероятность, что депутаты, недобросовестно исполняющие свои обязанности, ограничатся формальными отчётами.

Как отмечает в своём телеграм-канале Олег Царёв, если закон дойдет до голосования, то возникнет интересная ситуация. Получится, что, голосуя за этот закон, депутаты сами вроде бы как признают, что работают плохо, и сами себя обязывают работать лучше. Причем понуждают и себя лично, и своих конкурентов, что выглядит как нонсенс. Представьте себе, на олимпийских соревнованиях по бегу, где каждый должен сам рваться вперед, чтобы победить, зачем-то вводят правило о необходимости подгонять отстающих бегунов.

Но будем надеяться – бОльшая ответственность положительно скажется на эффективности работы народных избранников".

Региональная тема – Устойчивое развитие Нижнего Новгорода

Эксперт "Минин-центра", профессор НИУ РАНХ и ГС, д.филос.н. Андрей Дахин отмечает, что 2 апреля 2025 года в рамках проекта ТАСС "Мэры российских городов" вышло большое интервью мэра Нижнего Новгорода Ю. Шалабаева.

"Пожалуй, его первое интервью такого формата. Как отмечается в опубликованном тексте, оно связано с муниципальным политическим циклом, движение которого включает завершение срока полномочий действующего главы города в 2025 г. и начало нового срока полномочий. Как действующий мэр Нижнего Новгорода, Ю. Шалабаев планирует выдвинуться на эту же должность на следующий срок. Интервью обобщённо отражает позитивную динамику городской социально-экономической системы, прежде всего в свете тех показателей, которые находятся под контролем федеральных институтов государства. По предварительным оценкам, объем произведенной продукции на территории Нижнего Новгорода превысит 2,1 трлн рублей. Это на 17% больше, чем в прошлом году. По предварительной оценке, инвестиции в 2024 году были в объёме 250–270 млрд рублей, а в структуре бюджета города инвестиционные расходы достигли 30%.

В 2020 году, когда начался срок полномочий Юрия Шалабаева на посту главы Нижнего Новгорода, доля инвестиционных расходов была на уровне 10%. Отсюда – прогнозируемый рекордный по отношению к прошлым годам рост уровня доходов в городской бюджет в 2025 году: по прогнозу налоговые и неналоговые доходы составят порядка 33 млрд рублей. При этом, в целом, городской бюджет с 2020 г. вырос в 2 раза и теперь стремится к объёму в 80 млрд. руб. Позитивной является тенденция изменения долговой нагрузки бюджета, которая в 2020 г. была на уровне 90%, а теперь снизилась и колеблется на уровне 50-70%. Всё это говорит о базисной устойчивости социально-экономической системы региона и о потенциале её роста в перспективе.

Раскрыть этот потенциал – непростая задачка, в условии которой стоят конкурирующие за финансовые и людские ресурсы другие крупные города России. Соревновательные тракты городов отражают различные специализированные рейтинги, которые опубликованы в начале 2025 г. В национальном рейтинге мэров городов за февраль-март 2025 г., выпускаемом Центром информационных коммуникаций "Рейтинг" совместно с Финансовым университетом при Правительстве РФ, Ю. Шалабаев находится в первой группе рейтинга (25 городов), где занимает 10 строчку. Среди мэров городов, которым уступает нижегородский градоначальник, Москва (1 строка рейтинга) и Казань (3 строка рейтинга). Острота этой рейтинговой диспозиции состоит в том, что это и есть ближайшие по своему местоположению города, конкурирующие с Нижним Новгородом за перспективные ресурсы.

В частности, в февральском 2025 г. рейтинге городов по численности населения, составленном по данным Росстата, в номинации "города-миллионники" Н. Новгород (7 место) уступает Москве (1 место) и Казани (5 место), причём Казань характеризуется экспертами рейтинга как "растущая", а Н. Новгород – как "теряющий население". Это крупный вызов, который требует редактирования, совершенствования нижегородской стратегической реакции. Сложившаяся практика стратегирования в городе имеет запаздывающий характер: пропускная способность дорог рассчитана под объёмы транспортных потоков вчерашнего дня, мощности производства социальных услуг (школы, детские сады и пр.) отвечают уровням доступности вчерашнего дня или "только-только" соответствуют текущему запросу, и т.д. Пора переходить к стратегированию "на вырост", создавать инфраструктурный задел для будущего роста. В свете этого подхода позитивную тенденцию снижения долговой финансовой нагрузки необходимо дополнить элементами социальной ответственности.

Как показали проблемы "обманутых дольщиков", решения находились в рамках сделки, где новый инвестор в обмен на ликвидацию долгостроя получал новый земельный участок для строительства. Поскольку новый участок находили на территории города, постольку сделка фактически затрагивала интересы жителей близлежащих территорий, которые не знали об этом "ни слухом, ни духом": без меня - меня женили, как говорят в народе. В результате, когда инвестор приступает к освоению "своего участка", возникает конфликт с жителями близлежащих территорий, у которых, как оказывается, есть своё видение того, что должно быть, а чего не должно быть на этом участке. Такова природа актуальной ситуации вокруг "мещерского пустыря" близ моста через Волгу. Такого рода обстоятельства существенно ухудшают социальный климат города, снижают коллективное ощущение городского комфорта.

Но таких проблем можно избежать, если переходить к стратегированию "на вырост", а главное – появится возможность опережать основных конкурентов в создании перспективных уникальных преимуществ города, которые будут притягивать как население, так и инвесторов".