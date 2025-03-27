Нижегородская область присоединится к экологическому субботнику "Зеленая весна" Общество

Нижегородская область по традиции присоединится к экологическому субботнику «Зеленая весна». В рамках проекта акции по приведению в порядок территорий пройдут по всему региону.

Экологический субботник «Зеленая весна» – одно из самых значимых и массовых мероприятий отрасли в России, которое уже 11 лет реализует неправительственный экологический фонд имени В.И. Вернадского. С 2014 года в нем приняло участие более 23 миллионов человек по всей стране.

Только в 2024 году в Нижегородской области при активном взаимодействии регионального правительства, органов местного самоуправления, различных организаций и неравнодушных жителей в акциях «Зеленой весны» приняло участие более 152 тысяч человек. В регионе было убрано 350 тысяч кв. м территорий, собрано и передано на переработку 25 тонн отходов, высажено более 12 тысяч деревьев, кустарников и цветов.

«Акция стала настолько популярной среди наших жителей, что с каждым годом к ней присоединяется все больше и больше участников. А главное, зачастую инициатива идет уже от самих людей – жители предлагают места для уборки в разных населенных пунктах области, сами выходят на субботники, привлекают родственников, соседей, коллег. Всегда с удовольствием откликаются и наши волонтеры. Эта акция стала действительно объединяющей для региона. Мы все хотим жить в чистых городах и селах, и такие проекты очень хорошо помогают в этом», - сказал министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Владимир Тужилин.

Традиционно среди участников субботника по всей стране есть и представители государственных органов власти, работники и руководители ведущих отечественных компаний и корпораций, особо охраняемых природных территорий, некоммерческих организаций и общественных движений, вузов, школ и детских садов.

Под флагом «Зеленой весны» проведено немало различных мероприятий по благоустройству территорий, озеленению дворов, парков и скверов, восстановлению лесных и водных ресурсов, экологическому просвещению подрастающего поколения. Все это вносит неоценимый вклад в улучшение экологической обстановки России и развитие экологической культуры ее граждан, что отвечает целям и задачам нацпроекта «Экологическое благополучие».

На данный момент началась регистрация участников. Торжественный старт марафону экологических акций будет дан 19 апреля. По итогам акции состоится награждение участников, которые покажут наиболее значимые результаты.

К экологической акции на разных площадках региона могут присоединиться все предприятия, организации, объединения жителей. Узнать подробности и пройти регистрацию можно на сайте экологического фонда имени В.И. Вернадского.

Напомним, что с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина начал действовать нацпроект «Экологическое благополучие», который выполняет задачи, ранее предусмотренные в нацпроекте «Экология». Новый нацпроект предполагает заботу об окружающей среде и повышение ее комфортности для жизни людей. Работа будет вестись сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, а также развитие экологического туризма и сохранение редких видов животных.

В нацпроект входит шесть федеральных проектов: «Генеральная уборка», «Вода России», «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма», «Сохранение лесов», «Экономика замкнутого цикла», «Чистый воздух».