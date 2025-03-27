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Политика

Председатели нижегородских ТСЖ и Советов МКД написали "Диктант ЖКХ"

04 апреля 2025 17:41  [88] Политика
Председатели нижегородских ТСЖ и Советов МКД написали Диктант ЖКХ

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

Председатели Советов многоквартирных домов и товариществ собственников жилья Нижнего Новгорода приняли участие во второй Всероссийской просветительской акции «Диктант ЖКХ», состоявшейся в Штабе общественной поддержки партии «Единая Россия». Акция организована в рамках проекта «Школа ЖКХ».

Модератором мероприятия выступил региональный координатор федерального партийного проекта «Школа ЖКХ» Александр Рыжов.

 «Мы стремимся помочь гражданам стать более осведомленными в вопросах ЖКХ, научиться уверенно отстаивать свои права и эффективно управлять своими домами. Диктант ЖКХ — это не только увлекательная проверка собственных сил, но и шанс найти единомышленников, с которыми мы сможем сообща повысить уровень грамотности в сфере жилищно-коммунального хозяйства», - отметил Александр Рыжов.

Участникам «Диктанта ЖКХ» нужно было за 25 минут выполнить письменный тест, содержащий 25 вопросов, касающихся управления многоквартирным домом, предоставления коммунальных услуг, защиты прав потребителей.

«Вопросы диктанта охватывали многое: от текущих изменений в законодательстве до любопытных фактов. Хотя большинство заданий не вызвали трудностей, некоторые заставили задуматься, показав, какие темы требуют дополнительного изучения. Участие в диктанте оказалось интересным и полезным», - поделилась впечатлениями председатель правления ТСЖ «Астра» Людмила Городскова.

Мероприятие проводится по всей стране уже второй год. В нем принимают участие председатели ТОС, ТСЖ, МКД, сотрудники управляющих компаний, представители НКО и все, кто интересуется вопросами ЖКХ. Тест доступен как на очных площадках партии, так и в онлайн-формате.

Акция «Диктант ЖКХ» ориентирована на повышение правовой грамотности граждан в области жилищных и коммунальных услуг.

«Знание основ ЖКХ важно для всех, чтобы контролировать начисления, защищать свои права и понимать, куда обратиться в сложных случаях. Сегодняшняя проверка показала, что многие нуждаются в углублении знаний жилищного законодательства и устранении пробелов. Важно помнить, что соседи и сотрудники управляющих компаний станут первой помощью в экстренных ситуациях. Такие тесты помогают реально оценить свои знания и улучшить их. Уверен, что каждому участнику диктант оказался полезен и интересен», - председатель регионального общественного совета партийного проекта «Школа ЖКХ», председатель комитета Законодательного Собрания Нижегородской области по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу Владимир Беспалов. 

Напомним, вторая Всероссийская просветительская акция «Диктант ЖКХ» проводится с 20 марта по 20 апреля. Чтобы стать участником, достаточно зайти на сайт «Школа ЖКХ» по адресу life.er.ru/dictation и ответить на 25 вопросов. За успешное прохождение теста (от 20 правильных ответов) участники получают электронный сертификат.
 

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Теги:
Единая Россия ЖКХ
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