Паша Техник планировал открыть реабилитационный центр для подростков в Нижнем Новгороде Общество

Фото: соцсети проекта "Выжившие"

Вечером 4 апреля стало известно о смерти рэпера Паши Техника. Музыкант скончался в больнице в Таиланде в возрасте 40 лет, так и не приходя в сознание.

Как отметил главный редактор медицинского информационного агентства "Стационар Пресс" Алексей Никонов, смерть Паши Техника стала одной из самых обсуждаемых тем не только в обществе, но и в медицинских кругах. Рэпер поступил в больницу с серьёзными проблемами со здоровьем: острым респираторным дистресс-синдромом (ОРДС), сепсисом, бактериальной пневмонией и полиорганной недостаточностью. Поражение лёгких на 100% практически свело шансы на выживание к нулю.

Организм музыканта был сильно истощён из-за зависимости, и даже его молодой возраст не смог спасти ситуацию. Даже если бы для его транспортировки был задействован спецборт МЧС, сердце, вероятно, не выдержало бы перелёта. Опытные реаниматологи считают, что обращение за медицинской помощью произошло слишком поздно.

Стоит отметить, что Павел Ивлев (настоящее имя рэпера) тесно сотрудничал с благотворительным фондом "Алиса" и в конце 2024 года вместе с проектом "Выжившие" несколько раз приезжал в Нижегородскую область, где встречался с трудными подростками из соцучреждений.

В ноябре они ездили в Краснобаковский детский дом и Ветлужский центр социальной адаптации детей-сирот, где говорили с воспитанниками проблеме и последствиях употребления ПАВ, а также о видах помощи, для уже столкнувшихся с наркотиками.

В декабре 2024 года Паша Техник посетил Нижний Новгород и встретился с воспитанниками социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних "Улыбка". Встреча также была посвящена важной теме — употреблению психоактивных веществ.

В своём телеграм-канале музыкант отметил, что такие беседы всегда откровенны и честны, без прикрас и хвалебных историй о преодолении зависимости. Он подчеркнул, что личный опыт всегда оказывает более сильное влияние, чем общие фразы о вреде наркотиков.

"Эти мероприятия актуальны, так как возраст начала употребления значительно снизился. Поэтому мы сейчас работаем над тем, чтобы открылся реабилитационный центр для детей и подростков из детских домов и кризисных семей в Нижнем Новгороде", - рассказывал о своих планах музыкант.