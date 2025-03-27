Где в Нижнем Новгороде запрещены электросамокаты
Проект канатки через Оку в Нижнем прошел госэкспертизу
Когда в Нижнем Новгороде отключат отопление
По каким схемам мошенники разводят нижегородцев на деньги
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Спорт
06 апреля 2025 10:48  [138] ПКМФ "Торпедо" вылетел из борьбы за Кубок России
05 апреля 2025 19:15  [717] ХК "Торпедо-Горький" вышел в четвертьфинал Кубка Петрова
05 апреля 2025 15:30  [818] Глеб Никитин поблагодарил Игоря Ларионова за работу в "Торпедо"
04 апреля 2025 23:50  [1534] ХК "Торпедо" расторг контракт с Игорем Ларионовым
04 апреля 2025 14:15  [772] Харламов высказался о будущем Ларионова в "Торпедо"
03 апреля 2025 15:42  [524] Сезон 2025/2026 для нижегородского "Торпедо" может начаться с новоселья
03 апреля 2025 13:41  [907] "Я разочарован": Игорь Ларионов — о вылете "Торпедо" из плей-офф
02 апреля 2025 22:29  [911] Глеб Никитин назвал сезон 2024/2025 "неудачным" для "Торпедо"
02 апреля 2025 22:26  [591] "Торпедо" вылетело из плей-офф
02 апреля 2025 13:20  [465] Нижегородка Екатерина Гольцева завоевала звание международного гроссмейстера
Спорт

ПКМФ "Торпедо" вылетел из борьбы за Кубок России

06 апреля 2025 10:48  [138] Спорт
ПКМФ Торпедо вылетел из борьбы за Кубок России

Фото: vk.com/torpedofutsal

Команда "Торпедо" из Нижнего Новгорода завершила своё участие в Кубке России по мини-футболу. В четвертьфинальном матче, состоявшемся в Ухте, футболисты из этого города оказались сильнее нижегородцев.

В первом матче, который прошёл 14 марта, "Ухта" одержала уверенную победу со счётом 10:5. Несмотря на это, у "Торпедо" всё ещё были шансы пройти в следующий раунд. В мини-футболе не учитывается количество забитых и пропущенных мячей, поэтому для выхода в следующий этап "Торпедо" нужно было выиграть с любым счётом в ответном матче - и выходить в решающий овертайм.

В ответном матче "Торпедо" и "Ухта" сыграли вничью со счётом 4:4. Таким образом, "Ухта" прошла в полуфинал Кубка России, где сыграет с другими командами: КПРФ из Москвы, "Норильским никелем" из Норильска и "Новой генерацией".

Полуфинальные пары и место проведения решающих игр будут определены позже.

Напомним, в турнирной таблице Чемпионата России по футзалу "Торпедо" после 21 тура занимает 7 строчку.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Спорт Футбол
Поделиться:
Новости по теме
02 апреля 2025 11:29  [331] Нижегородцы и гости города оформили 139 тысяч "Карт болельщика" к началу апреля
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Искусство и экология: в Нижнем Новгороде открылась выставка Красная Книга
27 марта 2025 17:21Искусство и экология: в Нижнем Новгороде открылась выставка "Красная Книга"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph