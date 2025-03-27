ПКМФ "Торпедо" вылетел из борьбы за Кубок России Спорт

Фото: vk.com/torpedofutsal

Команда "Торпедо" из Нижнего Новгорода завершила своё участие в Кубке России по мини-футболу. В четвертьфинальном матче, состоявшемся в Ухте, футболисты из этого города оказались сильнее нижегородцев.

В первом матче, который прошёл 14 марта, "Ухта" одержала уверенную победу со счётом 10:5. Несмотря на это, у "Торпедо" всё ещё были шансы пройти в следующий раунд. В мини-футболе не учитывается количество забитых и пропущенных мячей, поэтому для выхода в следующий этап "Торпедо" нужно было выиграть с любым счётом в ответном матче - и выходить в решающий овертайм.

В ответном матче "Торпедо" и "Ухта" сыграли вничью со счётом 4:4. Таким образом, "Ухта" прошла в полуфинал Кубка России, где сыграет с другими командами: КПРФ из Москвы, "Норильским никелем" из Норильска и "Новой генерацией".

Полуфинальные пары и место проведения решающих игр будут определены позже.

Напомним, в турнирной таблице Чемпионата России по футзалу "Торпедо" после 21 тура занимает 7 строчку.