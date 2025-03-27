Проктолог дал советы нижегородцам, чем лечить геморрой дома Общество

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Нижегородский врач-проктолог Антон Симонов сообщил, что ежегодно он принимает более 500 пациентов с геморроем, и у каждого второго жителя Нижнего Новгорода ситуация похожа: "Начитался в интернете, купил свечи, но стало только хуже".

Многие люди упускают момент, когда ещё можно обойтись консервативным лечением. Они неправильно используют лекарства: меняют назначения врача, слушают советы знакомых или занимаются самолечением.

Специалист дал советы, чем лечить геморрой дома, чтобы не стало хуже - его рекомендации опубликовал Telegram-канал "Бокал прессека".

Во-первых, проктолог напомнил, что свечи не помогут при выпадении геморроидальных узлов или первичном воспалении их наружной части, а мази и кремы следует применять при острой и жгучей боли.

Для обезболивания также подойдут препараты с лидокаином/бензокаином и преднизолоном/гидрокортизоном, а невыносимый зуд можно снять с помощью цинка или гидрокортизона

При кровотечениях врач рекомендует использовать средства с фенилэфрином, альгинатом натрия или адреналином.

Перед использованием любых лекарств необходима консультация врача, напомнил Симонов.

"Главное при геморрое – это не глушить симптомы, а поменять образ жизни: увеличиваем потребление воды, минимизируем сидячий образ жизни, употребляем больше клетчатки, никаких "тужиться на максимум", чистота в анальной зоне, но без фанатизма", — подчеркнул проктолог.

В заключение Антон Симонов посоветовал не терпеть боль в интимной зоне: ведь многие пациенты неделями игнорируют симптомы, и к врачу обращаются только с прямыми показаниями к операции.

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