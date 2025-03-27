Где в Нижнем Новгороде запрещены электросамокаты
Проект канатки через Оку в Нижнем прошел госэкспертизу
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
06 апреля 2025 15:03  [57] Проктолог дал советы нижегородцам, чем лечить геморрой дома
06 апреля 2025 14:14  [129] Более 100 человек пропали в Нижегородской области в марте
06 апреля 2025 13:20  [134] Искусственный интеллект в ПИМУ успешно сдал экзамены по педиатрии и неврологии
06 апреля 2025 12:23  [971] Нижегородские больницы столкнулись с дефицитом медсестёр
06 апреля 2025 11:13  [206] Нижегородцы могут организованно сдать в переработку старые автошины 13 апреля
06 апреля 2025 10:59  [238] Акция "Красная гвоздика" стартует в Нижегородской области 10 апреля
06 апреля 2025 10:15  [277] Нижний Новгород завалило снегом – видео
06 апреля 2025 09:51  [320] Паша Техник планировал открыть реабилитационный центр для подростков в Нижнем Новгороде
06 апреля 2025 09:15  [308] Госавтоинспекция предупредила нижегородцев о гололедице на дорогах
05 апреля 2025 20:00  [343] Слухи о вреде популярных красок для волос оказались преувеличены
Общество

Проктолог дал советы нижегородцам, чем лечить геморрой дома

06 апреля 2025 15:03  [57] Общество

Фото: Александр Воложанин

Нижегородский врач-проктолог Антон Симонов сообщил, что ежегодно он принимает более 500 пациентов с геморроем, и у каждого второго жителя Нижнего Новгорода ситуация похожа: "Начитался в интернете, купил свечи, но стало только хуже".

Многие люди упускают момент, когда ещё можно обойтись консервативным лечением. Они неправильно используют лекарства: меняют назначения врача, слушают советы знакомых или занимаются самолечением.

Специалист дал советы, чем лечить геморрой дома, чтобы не стало хуже - его рекомендации опубликовал Telegram-канал "Бокал прессека".

Во-первых, проктолог напомнил, что свечи не помогут при выпадении геморроидальных узлов или первичном воспалении их наружной части, а мази и кремы следует применять при острой и жгучей боли.

Для обезболивания также подойдут препараты с лидокаином/бензокаином и преднизолоном/гидрокортизоном, а невыносимый зуд можно снять с помощью цинка или гидрокортизона

При кровотечениях врач рекомендует использовать средства с фенилэфрином, альгинатом натрия или адреналином.

Перед использованием любых лекарств необходима консультация врача, напомнил Симонов.

"Главное при геморрое – это не глушить симптомы, а поменять образ жизни: увеличиваем потребление воды, минимизируем сидячий образ жизни, употребляем больше клетчатки, никаких "тужиться на максимум", чистота в анальной зоне, но без фанатизма", — подчеркнул проктолог.

В заключение Антон Симонов посоветовал не терпеть боль в интимной зоне: ведь многие пациенты неделями игнорируют симптомы, и к врачу обращаются только с прямыми показаниями к операции.

Ранее акушер-гинеколог родильного дома №1 Игорь Кондюров поделился рекомендациями по восстановлению сексуальной жизни женщины после рождения ребёнка.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Здоровье лечение Медицина и здоровье
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Искусство и экология: в Нижнем Новгороде открылась выставка Красная Книга
27 марта 2025 17:21Искусство и экология: в Нижнем Новгороде открылась выставка "Красная Книга"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph