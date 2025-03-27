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Общество

Нижегородкам рассказали, как восстановить секс после родов

05 апреля 2025 14:30  [46] Общество
Нижегородкам рассказали, как восстановить секс после родов

Фото: pixabay.com

Акушер-гинеколог родильного дома №1 Игорь Кондюров поделился рекомендациями по восстановлению сексуальной жизни женщины после рождения ребенка. Об этом сообщает Telegram-канал "Бокал прессека".

По словам врача, снижение сексуального влечения в послеродовом периоде — это естественный процесс. Именно поэтому медики советуют воздержаться от половой жизни минимум шесть недель после выписки из роддома. Однако позже, как отметил специалист, интимная близость становится не только возможной, но и полезной.

При этом гинеколог подчеркнул, что многие молодые мамы к этому моменту испытывают эмоциональное истощение. С рождением ребенка на женщину ложится огромная нагрузка: постоянная усталость, ночные пробуждения, тревога за здоровье малыша. Все это влияет на эмоциональное состояние и снижает желание к интимной близости.

Кондюров отметил, что сексуальная жизнь после родов меняется: если раньше все происходило спонтанно, то теперь многое зависит от режима ребенка — приходится подстраиваться и планировать. Здесь особенно важна поддержка со стороны мужчины. Партнер должен быть рядом, проявлять инициативу, помогать по дому и заботиться о женщине. Это помогает восстановить эмоциональный фон и укрепляет доверие в паре.

Он также посоветовал не забывать о романтике. Даже короткие прогулки, совместные походы в кино или просто время вдвоем способны дать молодой маме эмоциональную разрядку и улучшить настроение. Интимная близость после родов — это не только физиологическая потребность, но и важный источник энергии, бодрости и семейной гармонии.

Кроме того, врач напомнил о пользе физической активности. Согласно исследованиям канадских ученых, в течение первого года после родов женщинам рекомендуется заниматься умеренными или интенсивными физическими упражнениями не менее двух часов в неделю. Особенно эффективны быстрая ходьба и тренировки на укрепление мышц
 

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Теги:
Беременность Медицина и здоровье Семья
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