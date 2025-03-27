МХК "Чайка" вышел вперёд в серии против челябинцев в четвертьфинале плей-офф Спорт

Фото: МХК "Чайка"

В третьем матче серии плей-офф МХЛ между "Чайкой" и "Белыми Медведями", который прошёл 6 апреля в Челябинске, победу одержали нижегородцы со счётом 5:3.

По ходу игры в составе бело-синих отличились Андрей Крутов, Кирилл Свищёв и Макар Ополинский, оформивший "дубль". А в концовке третьего периода Виктор Фёдоров отправил пятую шайбу в пустые ворота.

Счёт в серии — 2:1 в пользу нижегородской молодёжки. Первый раунд плей-офф МХЛ проводится до трёх побед, поэтому завтрашний матч, который также пройдёт в Челябинске, в 15:00, может стать решающим.

Напомним, нижегородский клуб "Чайка" является двукратным обладателем главной награды Молодёжной хоккейной лиги - Кубка Харламова (2014/15 и 2022/23); серебряным призёром (2015/16); бронзовым призёром (2023/2024).