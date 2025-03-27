Проект канатки через Оку в Нижнем прошел госэкспертизу
Где в Нижнем Новгороде запрещены электросамокаты
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Спорт
06 апреля 2025 15:32  [118] МХК "Чайка" вышел вперёд в серии против челябинцев в четвертьфинале плей-офф
06 апреля 2025 10:48  [239] ПКМФ "Торпедо" вылетел из борьбы за Кубок России
05 апреля 2025 19:15  [760] ХК "Торпедо-Горький" вышел в четвертьфинал Кубка Петрова
05 апреля 2025 15:30  [901] Глеб Никитин поблагодарил Игоря Ларионова за работу в "Торпедо"
04 апреля 2025 23:50  [1601] ХК "Торпедо" расторг контракт с Игорем Ларионовым
04 апреля 2025 14:15  [803] Харламов высказался о будущем Ларионова в "Торпедо"
03 апреля 2025 15:42  [538] Сезон 2025/2026 для нижегородского "Торпедо" может начаться с новоселья
03 апреля 2025 13:41  [927] "Я разочарован": Игорь Ларионов — о вылете "Торпедо" из плей-офф
02 апреля 2025 22:29  [920] Глеб Никитин назвал сезон 2024/2025 "неудачным" для "Торпедо"
02 апреля 2025 22:26  [599] "Торпедо" вылетело из плей-офф
Спорт

МХК "Чайка" вышел вперёд в серии против челябинцев в четвертьфинале плей-офф

06 апреля 2025 15:32  [118] Спорт
МХК Чайка вышел вперёд в серии против челябинцев в четвертьфинале плей-оф

Фото: МХК "Чайка"

В третьем матче серии плей-офф МХЛ между "Чайкой" и "Белыми Медведями", который прошёл 6 апреля в Челябинске, победу одержали нижегородцы со счётом 5:3.

По ходу игры в составе бело-синих отличились Андрей Крутов, Кирилл Свищёв и Макар Ополинский, оформивший "дубль". А в концовке третьего периода Виктор Фёдоров отправил пятую шайбу в пустые ворота.

Счёт в серии — 2:1 в пользу нижегородской молодёжки. Первый раунд плей-офф МХЛ проводится до трёх побед, поэтому завтрашний матч, который также пройдёт в Челябинске, в 15:00, может стать решающим.

Напомним, нижегородский клуб "Чайка" является двукратным обладателем главной награды Молодёжной хоккейной лиги - Кубка Харламова (2014/15 и 2022/23); серебряным призёром (2015/16); бронзовым призёром (2023/2024).

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ХК Чайка Хоккей
Поделиться:
Новости по теме
05 апреля 2025 19:15  [760] ХК "Торпедо-Горький" вышел в четвертьфинал Кубка Петрова
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Искусство и экология: в Нижнем Новгороде открылась выставка Красная Книга
27 марта 2025 17:21Искусство и экология: в Нижнем Новгороде открылась выставка "Красная Книга"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph