ХК "Торпедо-Горький" вышел в четвертьфинал Кубка Петрова Спорт

Фото: ХК "Торпедо-Горький"

Фарм-клуб нижегородского "Торпедо" провел седьмой матч в первом раунде Кубка Петрова.

Счет в серии с московской "Звездой" был 3:3, решающая игра прошла 5 апреля на льду дворца спорта им. Коноваленко.

В связи с поражением основной команды несколько игроков усилили "Торпедо-Горький".

Активный темп игры установился сразу же. Однако забить шайбу в этом игровом отрезке смогли только соперники, открыв счет на 16 минуте матча.

Уже на 30 секунде второго периода Денис Александров сравнивает счет. Ассистировали ему Илья Чефанов и Даниил Омелюсик. Несмотря на удаления у обоих соперников ни одна из команд не смогла реализовать большинство, поэтому матч перешел в овертайм.

Несколько острых моментов почти решили исход игры, но вратари обеих команд защищали свои ворота до последнего.

Точку в матче и в этой серии поставил Арсений Варлаков, поймав вратаря Звезды на ошибке.

Теперь нижегородцы ждут определение следующего соперника. Таким образом, кубковая весна продолжается в Нижнем Новгороде.

А завтра, 6 апреля, молодежная команда "Чайка" сыграет третью игру с "Белыми Медведями" в Челябинске. На данный момент счет в серии 1:1, команды играют до трех побед.

Ранее сообщалось, ХК "Торпедо" расторг контракт с Игорем Ларионовым на два года раньше истечения срока.