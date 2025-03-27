Опубликованы фото с места ДТП в Городецком округе Происшествия

Пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области поделилась фотографиями с места автоаварии, которая произошла в Городецком муниципальном округе вблизи населённого пункта Коробово.

Напомним, там влобовую столкнулись два автомобиля - BMW и Mazda. Пострадали восемь человек, включая четверых детей. Все они госпитализированы в Городецкую ЦРБ.