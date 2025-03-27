Посвященный юбилею Дзержинска концерт прошел при поддержке ЛУКОЙЛа Общество

Фото: ПАО "ЛУКОЙЛ"

3 апреля на базе дзержинской школы № 23 состоялся концерт к юбилею города "Дзержинск – на клавишах весны". Проект "Городской фестиваль "Народное творчество глазами детей"" – победитель XVI конкурса социальных и культурных проектов ПАО "ЛУКОЙЛ".

Коллектив Образцового оркестра русских народных инструментов МБУ ДО "Детская школа искусств №7" подготовил для обучающихся школы большую концертную программу – в зале звучали народные и современные композиции, музыка из кинофильмов. Также вниманию слушателей были представлены литературные композиции и небольшие тематические видеозарисовки.

"Мы искренне благодарим Компанию "ЛУКОЙЛ" за поддержку детского музыкального творчества. При вашем участии мы смогли провести отличный концерт. Кроме того, в рамках проекта мы также приобрели необходимый обучающимся инструмент – современный аккордеон. Такая поддержка послужит будущему развитию способностей детей и реализации их концертной и конкурсной деятельности", - сказала руководитель проекта Людмила Пыжикова.