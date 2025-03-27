Нижегородские врачи в среднем зарабатывают 81 тысячу рублей Экономика

Фото: Александр Воложанин

Средняя зарплата врача в Нижегородской области на начало апреля 2025 года составила 81 тысячу рублей. Такие данные приводит сервис hh.ru.

Этот показатель заметно ниже общероссийского уровня: по стране в среднем врачам предлагают 98 тысяч рублей в месяц. По сравнению с началом 2024 года средняя зарплата в медицине выросла на 18 тысяч рублей.

Наиболее высокие доходы у врачей зафиксированы в Ямало-Ненецком автономном округе — свыше 158 тысяч рублей. Сахалинская область занимает второе место с показателем 156 тысяч рублей, а Москва — третье. В столице врачи в среднем получают 144,9 тысячи рублей.

Наименьшие зарплаты в отрасли зафиксированы на Алтае — 62,5 тысячи рублей, в Ставропольском крае — 65,2 тысячи, и в Самарской области — 72,8 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области не удаётся найти операционных сестёр даже на зарплату в 120 тысяч рублей.