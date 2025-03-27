Транспортная реформа завершится в Нижнем Новгороде к июню
Проект канатки через Оку в Нижнем прошел госэкспертизу
ФСБ взялась за борьбу с вонью в Нижнем Новгороде
Где в Нижнем Новгороде запрещены электросамокаты
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
08 апреля 2025 10:59  [102] Нижегородские врачи в среднем зарабатывают 81 тысячу рублей
08 апреля 2025 10:23  [109] Нижегородская область утвердила план поддержки индустрии детских товаров до 2030 года
08 апреля 2025 10:10  [148] Нижегородским топ-менеджерам и токарям предлагают зарплаты до 300 тысяч рублей
08 апреля 2025 09:45  [149] Porsche пытается оспорить арест доли в российской "дочке" из-за долга перед ГАЗом
07 апреля 2025 20:11  [297] Мария Горбунова: "США исключат из круга общения, как родственника, сошедшего с ума"
07 апреля 2025 19:44  [349] Арестованный завод под Нижним Новгородом выставили на торги за 110 млн рублей
07 апреля 2025 19:19  [357] Более половины самозанятых зарабатывают больше МРОТ в Нижнем Новгороде
07 апреля 2025 17:21  [230] Рынок рублевых сбережений в I квартале вырос на 3,5%
07 апреля 2025 16:34  [486] Как запрет на мигрантов с патентом повлияет на рынок труда в Нижегородской области
07 апреля 2025 15:53  [399] Центробанк отсрочил массовое внедрение цифрового рубля в России
Экономика

Нижегородские врачи в среднем зарабатывают 81 тысячу рублей

08 апреля 2025 10:59  [102] Экономика
Нижегородские врачи в среднем зарабатывают 81 тысячу рублей

Фото: Александр Воложанин

Средняя зарплата врача в Нижегородской области на начало апреля 2025 года составила 81 тысячу рублей. Такие данные приводит сервис hh.ru.

Этот показатель заметно ниже общероссийского уровня: по стране в среднем врачам предлагают 98 тысяч рублей в месяц. По сравнению с началом 2024 года средняя зарплата в медицине выросла на 18 тысяч рублей.

Наиболее высокие доходы у врачей зафиксированы в Ямало-Ненецком автономном округе — свыше 158 тысяч рублей. Сахалинская область занимает второе место с показателем 156 тысяч рублей, а Москва — третье. В столице врачи в среднем получают 144,9 тысячи рублей.

Наименьшие зарплаты в отрасли зафиксированы на Алтае — 62,5 тысячи рублей, в Ставропольском крае — 65,2 тысячи, и в Самарской области — 72,8 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области не удаётся найти операционных сестёр даже на зарплату в 120 тысяч рублей.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Врачи Зарплата
Поделиться:
Новости по теме
08 апреля 2025 10:10  [148] Нижегородским топ-менеджерам и токарям предлагают зарплаты до 300 тысяч рублей
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Искусство и экология: в Нижнем Новгороде открылась выставка Красная Книга
27 марта 2025 17:21Искусство и экология: в Нижнем Новгороде открылась выставка "Красная Книга"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph