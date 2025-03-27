Нижегородским топ-менеджерам и токарям предлагают зарплаты до 300 тысяч рублей Экономика

Сервис SuperJob опубликовал список самых высокооплачиваемых вакансий апреля в Нижнем Новгороде. Анализ проводился на основе 65 тысяч объявлений о работе в крупнейших городах России.

Лидером по уровню дохода в Нижнем Новгороде стал старший менеджер по федеральным продажам. Работодатель — один из крупнейших российских провайдеров цифровых решений. Соискателю готовы предложить до 300 тысяч рублей в месяц, полис ДМС и корпоративное обучение.

На втором месте — вакансия коммерческого директора на производственном предприятии. Уровень оплаты начинается от 200 тысяч рублей.

Третью строчку занимает вакансия токаря-расточника. Работодатель предлагает от 173 тысяч рублей в месяц, а также компенсирует аренду жилья и проезд.

Также в список попала вакансия сборщика-достройщика судового. Компания, занимающаяся судостроением и ремонтом, готова платить от 150 до 180 тысяч рублей. В пакет входят суточные и проживание.

Замыкает пятёрку вакансий менеджер по работе с ключевыми клиентами. Зарплата начинается от 145 тысяч рублей, также предусмотрен полис ДМС.

В целом, в топ-5 предложений апреля вошли вакансии в ритейле, оптовой торговле, промышленности, строительстве, логистике, здравоохранении и IT-сфере.

Сообщалось, что 18 апреля в Нижнем Новгороде пройдет Ярмарка вакансий. Она объединит более 80 работодателей.

Ранее выяснилось, как запрет на мигрантов с патентом повлияет на рынок труда в Нижегородской области.