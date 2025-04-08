Продавцы вторички в Нижнем Новгороде стали реже снижать цену Экономика

В первом квартале 2025 года рынок вторичного жилья в Нижнем Новгороде продолжил замедляться. По данным сервиса "Яндекс Недвижимость", срок экспозиции готовой квартиры в городе вырос на 17% и составил в среднем 118 дней.

Это означает, что квартиры стали продаваться медленнее: ещё в конце 2024 года средний срок размещения объявления составлял 101 день.

При этом количество предложений со скидками немного сократилось. Если в четвёртом квартале прошлого года доля таких объявлений составляла 58,8%, то в начале 2025 года — уже 57,2%.

Средняя скидка в первом квартале составила 4,7%, что немного меньше, чем в конце 2024 года (4,8%). Одновременно растёт доля продавцов, которые, наоборот, повышают цену: таких объявлений стало 8,8% против 7% в прошлом квартале.

В целом по России срок экспозиции на вторичном рынке увеличился на 4% и достиг 110 дней. По сравнению с первым кварталом 2024 года рост составил 28% — тогда квартиры продавались в среднем за 86 дней.

Дольше всего квартиры в первом квартале 2025 года продавались в Волгограде (137 дней), Новосибирске (131 день), Краснодаре (123 дня), Красноярске и Воронеже (по 122 дня). Быстрее всего — в Казани (83 дня) и Омске (85 дней).

В среднем по городам-миллионникам скидки на вторичное жильё составили чуть менее 4,6%. Лидером по дисконту стал Краснодар — здесь цена в процессе продажи снижается на 5,9%. В топ также вошли Челябинск и Новосибирск (по 5%), Красноярск и Пермь (по 4,8%).

По словам коммерческого директора "Яндекс Недвижимости" Евгения Белокурова, продавцы стали менее охотно идти на уступки. Это связано, в том числе, с динамикой ипотечных ставок: после фиксации ключевой ставки на уровне 21% рыночные ставки начали немного снижаться.

Эксперт предполагает, что количество объявлений со скидками будет постепенно сокращаться, хотя в отдельных случаях продавцы всё ещё готовы торговаться — всё зависит от конкретной ситуации и договорённостей сторон.