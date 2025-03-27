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Общество

Мобильный интернет запустила МТС на родине сказочника Сказкина в Нижегородской области

08 апреля 2025 15:45  [74] Общество
Мобильный интернет запустила МТС на родине сказочника Сказкина в Нижегородской области

Фото: freepik.com

Компания МТС продолжает расширять зону покрытия сети LTE в регионах. Высокоскоростной мобильный интернет стал доступен жителям ещё пяти населённых пунктов Нижегородской области — деревень Большая Козляна, Ломы, Бобылевка, Вязовая и села Большое Горево в Уренском районе.

Теперь около 1 500 человек получили возможность пользоваться 4G-интернетом. Новое покрытие охватывает ключевые социальные объекты: школы, ФАПы, сельские клубы, библиотеки и почтовые отделения. Ранее в этих населённых пунктах компания предоставляла только голосовую связь.

Как отметили в компании, запуск LTE не только повысит удобство в повседневной жизни, но и упростит доступ к цифровым сервисам, в том числе, к государственным услугам через интернет.

Директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов подчеркнул, что Уренский район известен как родина Михаила Ананьевича Сказкина — знаменитого сказочника, чьё творчество вдохновляло поколения.

"Теперь жители этих деревень смогут глубже знакомиться с культурным наследием своего земляка, а дети и подростки — бесплатно обучаться на цифровой платформе "Поколение М". Там доступны курсы по веб-дизайну, цифровой моде, сонграйтингу и другим направлениям. Например, уже в апреле абитуриенты смогут пройти онлайн-отбор в ГИТИС", — отметил он.

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Теги:
Интернет Связь Уренский район
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