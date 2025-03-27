Почти 50 терактов с участием молодёжи предотвратили в России с начала года Общество

Фото: УФСБ по Нижегородской области, архив

С начала 2025 года в России было предотвращено 47 террористических атак, в которых участвовали молодые люди и подростки. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на данные Национального антитеррористического комитета.

Александр Бортников, директор Федеральной службы безопасности, провёл заседание Национального антитеррористического комитета, на котором обсуждались меры по борьбе с распространением идеологии терроризма и идей неонацизма среди молодёжи. Он отметил, что в условиях проведения специальной военной операции и активности международных террористических организаций угрозы возрастают.

В текущем году сотрудники правоохранительных органов предотвратили 47 попыток совершения террористических актов, большинство из которых были подготовлены с привлечением несовершеннолетних.

За последние три года было задержано более 2500 молодых людей, которые оказались под влиянием украинских националистических группировок и террористических организаций, таких как "Колумбайн"* и "Маньяки. Культ убийств"*.

В результате заседания были разработаны дополнительные меры по защите молодёжи от влияния деструктивных идеологий и улучшению системы подготовки специалистов по профилактике терроризма.

Напомним, в феврале на железной дороге в Тоншаевском округе Нижегородской области подростки 15 и 16 лет подожгли два релейных шкафа. Они были задержаны, а против них возбудили уголовное дело по статье о теракте.

*запрещённые в России террористические организации