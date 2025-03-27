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Общество

Свыше 12 тысяч нижегородцев получили мепомощь в "Поездах здоровья" с начала года

08 апреля 2025 17:00  [88] Общество
Свыше 12 тысяч нижегородцев получили мепомощь в Поездах здоровья с начала года

Фото: минздрав Нижегородской области

Свыше 12 тысяч жителей Нижегородской области получили квалифицированную медицинскую помощь в «Поездах здоровья» с начала года. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.

За прошедшие месяцы мобильно-диагностические комплексы совершили 60 выездов в муниципальные округа и посетили уже почти 220 населенных пунктов региона. Пациенты получили почти 20 тысяч врачебных консультаций, было также выполнено свыше 37 тысяч различных исследований.

«Работа «Поездов здоровья» нацелена на реализацию задач нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Специалисты оказывают помощь не только тем, кто уже столкнулся с тем или иным заболеванием, но и тем, кто пока не находится в зоне риска и не имеет жалоб на здоровье. Именно своевременная диагностика и профилактика лежат в основе современного здравоохранения», – отметили в областном Минздраве.

Сегодня в «Поездах здоровья» работают кардиологи, неврологи, хирурги, офтальмологи, эндокринологи, онкологи, гинекологи, урологи и врачи других узких специальностей.

Для более точной постановки диагноза медики выполняют исследования в специализированных передвижных модулях. Так, с начала года в «мобильных поликлиниках» выполнено уже около 4,2 тысячи флюорографий, порядка 3,3 тысячи электрокардиографий, 1,6 тысячи ультразвуковых исследований органов и тканей и почти 22 тысячи общеклинических лабораторных исследований. Кроме того, более 3,1 тысячи женщин прошли маммографию.

Специалисты выявили почти 2,5 тысячи первичных заболеваний различных органов, направили свыше 8,2 тысячи пациентов на дообследование и около 450 человек – на госпитализацию.

Напомним, проект «Поезда здоровья» реализуется по инициативе губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с 2018 года. График работы «Поездов здоровья» обновляется ежемесячно. С актуальной информацией можно ознакомиться на сайте министерства.

Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» стартовал в стране с 2025 года по поручению Президента России Владимира Путина. Он направлен на ожидаемое увеличение продолжительности жизни к 2030 году и предполагает дальнейшее обновление поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов, привлечение в медучреждения все большего числа квалифицированных медицинских кадров, применение новых подходов в профилактике, диагностике и лечении хронических заболеваний, улучшение экстренной медицинской помощи и системы реабилитации, развитие сети национальных исследовательских центров, цифровизацию отрасли.

Нацпроект включает 11 федеральных проектов: «Здоровье для каждого», «Модернизация первичного звена здравоохранения», «Медицинские кадры», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Борьба с сахарным диабетом», «Борьба с гепатитом и минимизация рисков распространения заболевания», «Совершенствование экстренной медпомощи», «Развитие федеральных медицинских организаций, включая развитие сети национальных исследовательских центров», «Национальная платформа «Здоровье», «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация».

 

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Теги:
Минздрав Нацпроект Поезда здоровья
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