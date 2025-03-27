Экспозиции музеев трех нижегородских школ отметили наградами Всероссийского фестиваля "Без срока давности" Общество

Фото: Центр «Вега»

Нижегородская область завоевала три призовых места на Всероссийском фестивале музейных экспозиций образовательных учреждений «Без срока давности». Эксперты отметили работу педагогов и учеников Смольковской средней школы Городецкого муниципального округа, школы №33 с углубленным изучением отдельных предметов Нижнего Новгорода и Бутурлинской средней общеобразовательной школы имени В.И. Казакова.

Как сообщили в министерстве образования и науки региона, фестиваль проводился по инициативе Министерства просвещения Российской Федерации. В региональном этапе фестиваля приняли участие 13 школ и 4 учреждения системы СПО из 11 муниципалитетов Нижегородской области. В финал состязания вышли 42 образовательных учреждения со всей страны, в том числе 6 нижегородских.

«Наши образовательные учреждения ведут серьезную работу по патриотическому воспитанию подрастающего поколения, выполняя задачи национального проекта «Молодежь и дети». В преддверии празднования 80-летия Великой Победы в музеях школ и колледжей появились очень интересные экспозиции, и то, что сразу три из них были отмечены на всероссийском состязании, – большое достижение наших ребят, их наставников и родителей. Уверен, что просмотр экспозиций вдохновит многих обучающихся на еще более глубокое изучение истории своей страны, своего края и своей семьи», – сказал министр образования и науки Нижегородской области Михаил Пучков.

В министерстве рассказали, что каждая конкурсная работа включала описание концепции создания музейной экспозиции, паспорт музея и видеопрезентацию музейной экспозиции. Ребята и их наставники рассматривали такие темы, как преступления нацизма в годы Великой Отечественной войны и в современном мире, работа поисковых отрядов и общественных организаций по сохранению памяти о жертвах войны и другие.

Дарина Жабборова и Анна Шаблыкина из Смольковской средней школы под руководством Надежды Сташкиной представили проект «Подвиг во имя будущего» в рамках направления «Без срока давности: преступления нацизма против человечности в XX-XXI веках».

«Материалы нашего музея используются для написания исследовательских работ и съемок в фильмах. Мы ежегодно участвуем в конкурсах Всероссийского просветительского проекта «Без срока давности», который вносит огромный вклад в сохранение памяти о геноциде советского народа на оккупированной земле в годы Великой Отечественной войны», – рассказали в школе.

Алиса Чупрова и Элина Ивашевская из школы №33 Нижнего Новгорода под руководством Марины Ванюковой выступили с проектом «Нет, этого я не забуду дня…» в рамках направления «Словарь проекта «Без срока давности»: знакомство с терминологией проекта на основе архивных документов Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.».

Олеся Милашина и Мария Оревина из Бутурлинской средней общеобразовательной школы имени В.И. Казакова под руководством Оксаны Лупановой реализовали проект «Уроки Второй мировой войны: о прошлом для будущего» в рамках направления «Без срока давности: возмездие за преступления нацистов во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и специальной военной операции».

«Биографии наших земляков учат целеустремленности, настойчивости и трудолюбию. Их поступки – настоящие уроки мужества для подрастающего поколения», – говорят участницы.

Церемония награждения победителей и призёров Всероссийского фестиваля музейных экспозиций образовательных организаций «Без срока давности» состоится 7 мая в Музее Победы в Москве.

Напомним, национальный проект «Молодежь и дети» реализуется в стране с 2025 года по поручению президента России Владимира Путина. Он выполняет задачи, ранее предусмотренные в нацпроектах «Образование» и «Наука и университеты». Новый национальный проект включает девять федеральных проектов и программ: «Россия – страна возможностей», «Мы вместе», «Россия в мире», «Все лучшее детям», «Ведущие школы», «Педагоги и наставники», «Создание сети современных кампусов», «Университеты для поколения лидеров», «Профессионалитет».