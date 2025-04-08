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Общество

Как перестать "выживать" и начать жить: советы от врача Натальи Савицкой

09 апреля 2025 08:45  [1] Общество
Как перестать выживать и начать жить: советы от врача Натальи Савицкой

Фото: pixabay.com

С 7 по 13 апреля в России проходит Неделя продвижения здорового образа жизни. Повод не только вспомнить про тренировки, овощи и отказ от сигарет — но и задуматься: а живу ли я так, чтобы в старости не лечиться, а путешествовать, радоваться и быть в форме?

О том, что такое здоровый образ жизни сегодня и зачем он нужен каждому — рассказывает Наталья Савицкая, главный врач Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики, главный внештатный специалист по медпрофилактике минздрава региона.

Не просто модное слово, а фундамент жизни

"В последние годы о ЗОЖе говорят все — от блогеров до министров. Но не все понимают, что это не просто про «не курить и бегать по утрам", — отметила Наталья Николаевна.

По ее словам, это целая система, основанная на мотивации человека сохранять своё здоровье в условиях реального мира — со стрессами, плохой экологией и фастфудом за углом.

По данным Всемирной организации здравоохранения, до 50% нашего здоровья зависит от образа жизни. Не от врачей, не от генетики, а от наших ежедневных решений: чем питаемся, как двигаемся, как справляемся со стрессом.

Главные опоры ЗОЖ

Здоровый образ жизни — это не список запретов, а образ мышления. Да, от вредных привычек лучше отказаться: табак, алкоголь, наркотики разрушают организм. Но и это ещё не всё.

"Важна физическая активность: двигайтесь, гуляйте, занимайтесь спортом, но с учётом возраста и состояния здоровья. Следите за питанием — ешьте то, что укрепляет организм, а не разрушает его, — сказала врач. — А ещё — сохраняйте позитивный настрой, соблюдайте личную гигиену и не забывайте про баланс между работой и отдыхом". 

Что меняется, когда начинаешь жить "по ЗОЖу"?

Те, кто однажды решился изменить привычки, быстро замечают перемены: энергия с утра, меньше простуд, лучше настроение, кожа — чистая, а взгляд — ясный. Организм перестаёт «гасить пожары» и начинает работать в полную силу.

"ЗОЖ укрепляет иммунитет и снижает риск возрастных заболеваний. И да, вы сами подаёте отличный пример детям — ведь они впитывают привычки с семьи", — подчеркнула Савицкая.

Всё начинается с привычки

Есть мнение, что привычка формируется за 21 день. На деле всё индивидуально. Главное — не пытаться охватить всё сразу.

"Начинайте с малого: замените газировку на воду, включите утреннюю зарядку, выбирайтесь на природу, — посоветовала эксперт. — А потом можно больше: отказаться от фастфуда, записаться в спортзал, пройти профосмотр. Главное — не заставлять себя, а получать удовольствие". 

Особое внимание стоит уделить детям: отдавайте их в спортивные секции, учите гигиене, привлекайте к домашним делам. Пусть здоровье станет для них нормой с самого детства.

А как же стресс?

"Без устойчивой психики здоровым быть сложно. Эмоциональное состояние напрямую влияет на физическое, — отметила врач. — Умейте отдыхать, отключаться, расслабляться. Иногда достаточно просто час в день посвятить себе, чтобы восстановиться.

ЗОЖ — это не акция, а стиль жизни

Многие ждут волшебной таблетки от всех болезней. Но её нет. Есть другой путь — устойчивый, системный и работающий. Он называется "здоровый образ жизни".

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Теги:
Врачи Здоровье
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