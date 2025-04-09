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Общество

Россиянок с детьми предложили освободить от уплаты НДФЛ

09 апреля 2025 18:35  [80] Общество
Россиянок с детьми предложили освободить от уплаты НДФЛ

Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия — За правду" предлагают освободить женщин с детьми от НДФЛ. Законопроект внесён на рассмотрение нижней палаты парламента, сообщает телеканал "360".

Инициатива, предложенная Сергеем Мироновым и Александром Бабаковым, предусматривает освобождение женщин до 30 лет с первым ребёнком от НДФЛ при доходе до трёхкратного МРОТ.

Для женщин со вторым ребёнком освобождение будет бессрочным при доходе до четырёхкратного МРОТ.

Депутаты считают, что это поможет совмещать работу и воспитание детей, а также может способствовать увеличению рождаемости.

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Теги:
Дети Налоги Семья
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