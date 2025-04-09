Россиянок с детьми предложили освободить от уплаты НДФЛ

Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия — За правду" предлагают освободить женщин с детьми от НДФЛ. Законопроект внесён на рассмотрение нижней палаты парламента, сообщает телеканал "360".
Инициатива, предложенная Сергеем Мироновым и Александром Бабаковым, предусматривает освобождение женщин до 30 лет с первым ребёнком от НДФЛ при доходе до трёхкратного МРОТ.
Для женщин со вторым ребёнком освобождение будет бессрочным при доходе до четырёхкратного МРОТ.
Депутаты считают, что это поможет совмещать работу и воспитание детей, а также может способствовать увеличению рождаемости.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+