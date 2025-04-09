Россиянок с детьми предложили освободить от уплаты НДФЛ Общество

Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия — За правду" предлагают освободить женщин с детьми от НДФЛ. Законопроект внесён на рассмотрение нижней палаты парламента, сообщает телеканал "360".

Инициатива, предложенная Сергеем Мироновым и Александром Бабаковым, предусматривает освобождение женщин до 30 лет с первым ребёнком от НДФЛ при доходе до трёхкратного МРОТ.

Для женщин со вторым ребёнком освобождение будет бессрочным при доходе до четырёхкратного МРОТ.

Депутаты считают, что это поможет совмещать работу и воспитание детей, а также может способствовать увеличению рождаемости.