Налоговый вычет на свадьбу хотят внедрить в России Общество

Фото: ГУ ЗАГС Нижегородской области

В Государственной Думе предложили новый механизм поддержки молодых семей, который позволит им компенсировать часть затрат на организацию свадьбы. Депутаты от ЛДПР выступили с инициативой введения социального налогового вычета для молодожёнов, который позволит вернуть до 300 тысяч рублей, потраченных на проведение свадебного торжества.

Член Общественной палаты России, Наталья Москвитина, положительно оценила эту инициативу. В интервью телеканалу "360" она отметила, что поддержка молодёжи в вопросах создания семьи является актуальной и давно обсуждаемой темой. По её словам, в современном обществе наблюдается тенденция к увеличению числа разводов, что связано с недооценкой важности семейных ценностей и финансовой нагрузкой на молодожёнов.

Москвитина подчеркнула, что многие молодые пары откладывают регистрацию брака из-за необходимости накопить средства на организацию свадебного мероприятия и приглашение гостей. Введение налогового вычета, по её мнению, снизит финансовую нагрузку на семьи и сделает создание семьи более доступным.

Она также отметила, что поддержка семьи как института является приоритетной задачей государства. Рождение детей происходит именно в семье, поэтому инициативы, направленные на укрепление семейных отношений и снижение количества разводов, имеют важное значение.

Москвитина выразила надежду, что введение налогового вычета приведёт к стабилизации числа браков и уменьшению количества разводов в стране.

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