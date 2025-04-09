Момент наезда поезда на пешехода в Выксе попал на видео Происшествия

В соцсетях появились жуткие кадры наезда локомотива на пешехода в Выксе. Инцидент, напомним, произошел накануне днем. Скорее всего, мужчина не заметил приближающийся поезд и потому решил перейти железнодорожные пути в опасной близости перед ним.

Машинист не успел затормозить, в результате чего произошло столкновение. В СК по данному факту расследуется уголовное дело.

Со слов очевидцев, поезд ампутировал мужчине конечности. Пострадавший госпитализирован.