Момент наезда поезда на пешехода в Выксе попал на видео

В соцсетях появились жуткие кадры наезда локомотива на пешехода в Выксе. Инцидент, напомним, произошел накануне днем. Скорее всего, мужчина не заметил приближающийся поезд и потому решил перейти железнодорожные пути в опасной близости перед ним.
Машинист не успел затормозить, в результате чего произошло столкновение. В СК по данному факту расследуется уголовное дело.
Со слов очевидцев, поезд ампутировал мужчине конечности. Пострадавший госпитализирован.
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