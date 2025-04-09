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Спорт

МОК ведёт переговоры по допуску россиян на зимнюю Олимпиаду

10 апреля 2025 09:07  [44] Спорт
МОК ведёт переговоры по допуску россиян на Олимпиаду

Международный олимпийский комитет активно взаимодействует с федерациями зимних видов спорта, чтобы обсудить возможность участия российских спортсменов в Олимпийских играх 2026 года, которые пройдут в Италии. Об этом заявил спортивный директор организации Кит Макконнелл, сообщает телеканал "360".

По словам Макконнелла, спортсмены не должны нести ответственность за действия своих правительств, и в МОК разделяют эту позицию.

По его словам, уже принято решение о допуске российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях по ски-альпинизму. Также планируется их возвращение в конькобежный спорт, фигурное катание и шорт-трек.

Макконнелл сообщил, что продолжаются переговоры с другими зимними федерациями. В качестве примера он привёл Олимпийские игры в Париже, где выступали спортсмены под нейтральным флагом.

Напомним, Олимпийские игры 2026 года пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля. Новый президент МОК Кирсти Ковентри ранее выступала против отстранения спортсменов из-за военных конфликтов.

Как сообщалось ранее, Исполком Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) оставил в силе решение о недопуске российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям. Организация может пересмотреть решение о недопуске спортсменов, если будет достигнуто мирное соглашение между Россией и Украиной.

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Теги:
Олимпийские игры Спорт
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