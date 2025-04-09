Где в Нижнем Новгороде запрещены электросамокаты
Транспортная реформа завершится в Нижнем Новгороде к июню
Почему в Нижнем Новгороде подорожали жизненно важные лекарства
ФСБ взялась за борьбу с вонью в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
10 апреля 2025 12:15  [63] Нижегородца судят за многолетнее насилие над падчерицей
10 апреля 2025 11:45  [102] Нижегородка фиктивно прописала в своей квартире 9 мигрантов
10 апреля 2025 11:36  [119] Зарезавшая петуха в парке Кулибина нижегородка совершает ритуалы у квартиры мужа
10 апреля 2025 10:32  [138] Экс-директора "Дома творчества" в Дивееве обвинили в хищении премий у подчинённых
10 апреля 2025 09:45  [213] Пешехода насмерть сбили ночью в Сеченовском районе
10 апреля 2025 09:29  [465] Суд утвердил 9 лет колонии экс-участнику украинского нацбата из Арзамаса
10 апреля 2025 09:00  [331] Момент наезда поезда на пешехода в Выксе попал на видео
10 апреля 2025 08:17  [226] Поезд отрезал конечности невнимательному пешеходу в Выксе
09 апреля 2025 20:18  [332] Футболиста "Пари НН" Антона Мухина избили во Владивостоке
09 апреля 2025 18:52  [343] Два жителя Арзамасского района погибли в зоне СВО
Происшествия

Нижегородца судят за многолетнее насилие над падчерицей

10 апреля 2025 12:15  [63] Происшествия
Нижегородца судят за многолетнее насилие падчерицы

В Дивееве Нижегородской области стартовал судебный процесс над 55-летним мужчиной по обвинению в многолетнем сексуальном насилии над своей несовершеннолетней падчерицей. Об этой истории сообщает телеканал "Кстати…" (16+).

Дело дошло до суда, несмотря на то, что мать девочки, выдвинувшая обвинения, ранее была уличена в инсценировке другого преступления.

По имеющейся информации, в апреле 2024 года 55-летний владелец таксомоторной компании был задержан по заявлению бывшей жены, которая обвинила мужчину в растлении ее 13-летней дочери на протяжении 5 лет.

Бывшие супруги продолжали жить в одном доме, так как женщине с детьми некуда было идти после развода. У них обоих есть дети от первых браков, а также общий сын. При этом женщина заявила, что обвиняемый не является биологическим отцом ребенка.

Мужчина свою вину не признает. А его друзья утверждают, что бывшая супруга подговорила дочь, чтобы завладеть недвижимостью. Они также считают, что девочка жила половой жизнью с кем-то на стороне, а обвиняемый к этому не причастен.

После задержания подозреваемого женщина попыталась обвинить в нападении и его старшего сына. Она заявила в полицию, что он якобы избил ее. Однако в гараже оказалась установлена камера видеонаблюдения, которая зафиксировала, как она сама наносила себе побои молотком, поэтому с молодого человека сняли все обвинения.

Женщина сама обратилась к журналистам, настаивая на огласке ситуации. Позже вместе с дочерью она появилась в эфире ток-шоу федерального телеканала, где повторила обвинения в адрес бывшего супруга.

Сейчас женщина с детьми переехала в Москву и сменила фамилию. Девочка находится на домашнем обучении и восстанавливается после произошедшего.

Пострадавшая хочет, чтобы насильнику дали максимальный срок, а также получить денежную компенсацию в 40 млн рублей за физический и моральный ущерб. Девочка рассказала, что отчим угрожал ей с 9 лет, чтобы она никому не сообщала о насилии.

Суд проходит в закрытом режиме. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, таксист-мигрант, надругавшийся над нижегородкой, предстанет перед судом.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дивеевский район Изнасилование Уголовное дело
Поделиться:
Новости по теме
15 марта 2025 12:00  [1356] Число изнасилований выросло на 46% в Нижегородской области
13 марта 2025 14:58  [765] Таксист-мигрант получил 10 лет за изнасилование девочки в Кстове
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Опубликованы фото интерьеров Дома труда после реставрации
09 апреля 2025 18:53Дворец труда после реставрации: как переплелись история и современность
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph