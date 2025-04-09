Нижегородца судят за многолетнее насилие над падчерицей Происшествия

В Дивееве Нижегородской области стартовал судебный процесс над 55-летним мужчиной по обвинению в многолетнем сексуальном насилии над своей несовершеннолетней падчерицей. Об этой истории сообщает телеканал "Кстати…" (16+).

Дело дошло до суда, несмотря на то, что мать девочки, выдвинувшая обвинения, ранее была уличена в инсценировке другого преступления.

По имеющейся информации, в апреле 2024 года 55-летний владелец таксомоторной компании был задержан по заявлению бывшей жены, которая обвинила мужчину в растлении ее 13-летней дочери на протяжении 5 лет.

Бывшие супруги продолжали жить в одном доме, так как женщине с детьми некуда было идти после развода. У них обоих есть дети от первых браков, а также общий сын. При этом женщина заявила, что обвиняемый не является биологическим отцом ребенка.

Мужчина свою вину не признает. А его друзья утверждают, что бывшая супруга подговорила дочь, чтобы завладеть недвижимостью. Они также считают, что девочка жила половой жизнью с кем-то на стороне, а обвиняемый к этому не причастен.

После задержания подозреваемого женщина попыталась обвинить в нападении и его старшего сына. Она заявила в полицию, что он якобы избил ее. Однако в гараже оказалась установлена камера видеонаблюдения, которая зафиксировала, как она сама наносила себе побои молотком, поэтому с молодого человека сняли все обвинения.

Женщина сама обратилась к журналистам, настаивая на огласке ситуации. Позже вместе с дочерью она появилась в эфире ток-шоу федерального телеканала, где повторила обвинения в адрес бывшего супруга.

Сейчас женщина с детьми переехала в Москву и сменила фамилию. Девочка находится на домашнем обучении и восстанавливается после произошедшего.

Пострадавшая хочет, чтобы насильнику дали максимальный срок, а также получить денежную компенсацию в 40 млн рублей за физический и моральный ущерб. Девочка рассказала, что отчим угрожал ей с 9 лет, чтобы она никому не сообщала о насилии.

Суд проходит в закрытом режиме. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, таксист-мигрант, надругавшийся над нижегородкой, предстанет перед судом.