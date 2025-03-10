Число изнасилований выросло на 46% в Нижегородской области Общество

19 случаев изнасилований зафиксировано за январь-февраль 2025 года в Нижегородской области. Это следует из отчета регионального МВД, опубликованного на официальном сайте ведомства.

При этом общее количество преступлений уменьшилось 3,2% и составляет 5519 зарегистрированных случаев. Число убийств выросло на 5,4%, с 37 до 39, также было зарегистрировано 120 фактов угрозы убийством. Это на 22,4% больше, чем за аналогичный период в 2024 году. Количество побоев увеличилось на 72,7%.

Показатели причинения средней тяжести и легкого вреда здоровью уменьшились на 27,2% (с 81 до 59) и 4% (с 100 до 96) соответственно. Количество фактов причинения тяжкого вреда здоровью остается неизменным - 67 зарегистрированных случаев.

Ранее сообщалось, таксист-мигрант, надругавшийся над несовершеннолетней, был приговорен к 10 годам строгого режима.