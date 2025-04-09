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Культура и отдых

Группа AY YOLA готовит новый сингл

10 апреля 2025 16:10  [141] Культура и отдых

Группа AY YOLA, авторы мирового хита "Homay", подписали лицензионный контракт с МТС Лейблом. В рамках сотрудничества лейбл займётся выпуском клипа на "Homay", следующих синглов и дебютного альбома коллектива.

С момента релиза 14 марта 2025 года песня "Homay" (произносится как "Хумай") стремительно набрала популярность, заняв лидирующие позиции в музыкальных чартах: первое место в Яндекс Музыке и Apple Music Russia, второе — в чарте VK Музыки, и четвёртое — в мировом рейтинге SHAZAM Top 200 Global. Трек обогнал таких мировых звезд, как Lady Gaga и Drake, а общее количество прослушиваний на стриминговых платформах превысило 60 миллионов менее чем за месяц.

"Homay" стала вторым синглом с готовящегося альбома "Ural Batyr", вдохновлённого древним башкирским эпосом. Главная героиня песни — Хумай, дочь небесного царя Самрау, символизирует свет, добро, мудрость и плодородие. В клипах и визуальном контенте AY YOLA органично соединяют современную электро-поп музыку с этническими мотивами, черпая вдохновение в башкирской культуре и мифологии. Этот уникальный стиль помог группе завоевать популярность в социальных сетях — видео с треком "Homay" стали вирусными в TikTok.

Следующий сингл AY YOLA выйдет 18 апреля, а полноценный альбом ожидается летом.

 

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Теги:
МТС Музыка
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