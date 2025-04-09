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Два 18-летних нижегородца получили реальный срок за фейки о ВС РФ

10 апреля 2025 18:46  [2] Происшествия
Два 18-летних нижегородца получили реальный срок за фейки о ВС РФ

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

Суд вынес приговор двум 18-летним нижегородцам, которые распространили в сети видеоролик, содержащий ложную информацию о действиях российских вооружённых сил. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону. 

В октябре 2023 года администрация 82-го лицея сообщила в полицию о размещённом на видеохостинге ролике. В нём двое подростков в утвердительной форме распространяли дискредитирующую информацию, порочащую российских военных. Контент был изъят и направлен на экспертизу, которая подтвердила: сведения в видео являются заведомо ложными.  

12 августа 2024 года следователи СК по Сормовскому району возбудили уголовное дело по статье о публичном распространении фейков о российской армии (п. "б" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Уже на следующий день фигуранты были задержаны. При обысках у них изъяли предметы и электронные устройства, содержащие доказательства по делу.  

Расследование завершилось, материалы направили в суд. Сегодня, 11 апреля, силовые структуры сообщили: приговором суда обоим назначено наказание в виде 2,5 года лишения свободы.

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Теги:
Приговор СВО Социальные сети
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