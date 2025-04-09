Что известно об обстреле автобуса из пневматики на Бору

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На Бору автобус маршрута №20а подвергся нападению — предположительно, он был обстрелян из пневматического оружия.
Инцидент произошёл вечером 10 апреля в районе стадиона "Кварц". Примерно в 16:13 в полицию поступили два звонка от пассажиров, находившихся в салоне. Люди сообщили, что неизвестные лица повредили стекла транспортного средства.
В полицейском главке сказали, что по данному факту проводится проверка. В настоящее время правоохранители устанавливают личности и местонахождение причастных к происшествию.
При этом в компании-перевозчике сообщили, в результате происшествия никто не пострадал. Более того, у автобуса не разбиты стекла.
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