Хулиганы побили стекла в автобусе на Бору Происшествия

Фото: Александр Воложанин

Хулиганы побили стекла в автобусе на Бору. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

В городской отдел полиции Бора сегодня обратились два пассажира автобуса. Они сообщили, что неизвестные повредили стекла общественного транспорта, в котором они ехали.

Пострадавших нет. Полицейские устанавливают личности нарушителей.

Напомним, в феврале сообщалось о повреждении стекол трамвая на улице Глеба Успенского. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Нарушителем оказался 16-летний гражданин ближнего зарубежья.