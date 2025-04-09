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Хулиганы побили стекла в автобусе на Бору. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.
В городской отдел полиции Бора сегодня обратились два пассажира автобуса. Они сообщили, что неизвестные повредили стекла общественного транспорта, в котором они ехали.
Пострадавших нет. Полицейские устанавливают личности нарушителей.
Напомним, в феврале сообщалось о повреждении стекол трамвая на улице Глеба Успенского. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Нарушителем оказался 16-летний гражданин ближнего зарубежья.
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