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Происшествия

Хулиганы побили стекла в автобусе на Бору

10 апреля 2025 18:15  [88] Происшествия
Неизвестные побили стекла в автобусе на Бору

Фото: Александр Воложанин

Хулиганы побили стекла в автобусе на Бору. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области. 

В городской отдел полиции Бора сегодня обратились два пассажира автобуса. Они сообщили, что неизвестные повредили стекла общественного транспорта, в котором они ехали.

Пострадавших нет. Полицейские устанавливают личности нарушителей. 

Напомним, в феврале сообщалось о повреждении стекол трамвая на улице Глеба Успенского. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Нарушителем оказался 16-летний гражданин ближнего зарубежья. 

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Теги:
автобусы Бор Хулиганство
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